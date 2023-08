Non solo Vlahovic, fuori tutto Juventus: “Sì al contratto annuale”

La ricerca dell’attaccante resta lo snodo cruciale di questo caldo calciomercato dell’estate 2023 per la Juventus di mister Allegri.

Lukaku è vicino o no al trasferimento in bianconero? Una domanda che tanti tifosi si stanno facendo ormai da settimane. Nel frattempo l’inizio del prossimo campionato di serie A è molto vicino e mister Allegri attende rinforzi. Con la missione di lottare per la conquista dello scudetto, impresa non semplice vista la concorrenza.

In questa sessione di trasferimenti estivi i bianconeri sono molto impegnati non solo sugli acquisti, ma anche e soprattutto in questa fase con le cessioni. Considerato il bilancio in rosso sarà necessario fare cassa con qualche cessione, specie di chi non rientra nei piani dell’allenatore. E allo stesso tempo si risparmierebbero delle somme importanti relative agli stipendi. Tanto lavoro da compiere dunque per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, arrivato da appena qualche settimana a Torino.

Juventus, Bonucci può passare all’Ajax per un anno

A parlare delle cessioni in casa bianconera è stato anche il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso, che ai microfoni di TVPLAY_CMIT ha spiegato come Bonucci sia uno dei possibili partenti: “E’ stato proposto all’Ajax che sta valutando il da farsi. Lui ha aperto alla possibilità di andare in Olanda, con un contratto annuale, in modo da arrivare all’Europeo del 2024 dopo una stagione di un certo tipo. Cosa che non potrà accadere a Torino”.

La Juventus però deve cedere un big per fare cassa e Galosso spiega che “se ci sarà questo valzer delle punte, Vlahovic non è la prima scelta di nessuno. Ma se qualcuno resta col cerino in mano, ecco che allora potrebbe puntare sul serbo. Per questo lui è più vicino, se così si può dire, all’addio rispetto a Chiesa. Una cosa è certa, tutti i giocatori sono sul mercato e possono essere ceduti”.