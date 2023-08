Offerta ufficiale dall’Olanda: la Juventus lo ha sbattuto fuori

La Juventus lo mette alla porta: può partire subito. C’è una proposta ufficiale che arriva dall’Olanda, ecco tutti i dettagli su questo colpo di mercato.

Il calciomercato della Juventus si muove anche in uscita. Giuntoli è a lavoro per piazzare diversi esuberi. Nel suo viaggio a Londra, oltre a discutere con il Chelsea di Lukaku, il ds ha avuto la possibilità di parlare con altre società inglesi per quanto riguarda la cessione di Zakaria e Mckennie. Intanto, dall’Olanda è arrivata una proposta importante per il calciatore che è finito fuori dal progetto tecnico della società bianconera. Ci sono nuovi aggiornamenti su questa offerta con la Juventus pronta a trattare per il suo addio.

Colpo di scena riguardo il calciomercato della Juventus. Ci sono delle novità sul futuro del calciatore che è pronto a lasciare l’Italia per andare in Olanda: sul tavolo c’è una proposta importante da parte del club che è pronto a scommettere sulle doti e l’esperienza del difensore che è stato fatto fuori da Max Allegri. Il tecnico ha deciso di puntare su altri giocatori e di escludere il calciatore che adesso cerca una nuova sistemazione. Questa proposta dall’Olanda ha spiazzato il giocatore che sta prendendo in considerazione l’idea di vivere un’esperienza all’estero.

Calciomercato Juventus: si avvicina l’addio, offerta ufficiale dall’Olanda

Svolta di calciomercato in casa Juventus con l’esubero che è pronto a lasciare la Continassa per andare in Eredivise. L’operazione è stata imbastita dal club olandese che ha deciso di puntare sull’esperienza del calciatore italiano.

Secondo quanto riferito da Telegraaf, la dirigenza olandese ha deciso di prendere dalla Juventus e portare all’Ajax Bonucci. In questo momento c’è un braccio di ferro tra le parti, visto che il calciatore non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo futuro. Il trattamento riservato dalla società bianconera all’ex capitano, non è piaciuto al difensore che attualmente si allena in disparte alla Continasssa, visto che è stato messo fuori rosa. Una situazione particolare che rischia di rovinare il rapporto tra Leo e la Juventus che spera di risolvere la questione completando il trasferimento di Bonucci all’Ajax per questo calciomercato estivo 2023. L’ipotesi olandese intriga il calciatore che, dopo aver militato a lungo nel campionato italiano, potrebbe decidere di intraprendere per la prima volta in carriera un’esperienza all’estero, in una squadra storica come quella olandese.