Calciomercato Juventus, sacrificio Pogba per il numero 10 azzurro

Calciomercato Juventus, sacrificio Pogba. Il centrocampista francese rappresenta una delle pagine più controverse e complesse di questo mercato bianconero.

Il mercato della Juventus presenta molteplici difficoltà. La necessità di ritornare ad una gestione sostenibile impone una dieta ferrea dove l’abbattimento dei costi e il risanamento del bilancio diventano, necessariamente, i due piatti più importanti.

Cristiano Giuntoli sa bene come siano necessari i tagli, sia all’organico, in termini di esuberi, sia al monte-ingaggi. E c’è chi rappresenta al meglio la complessità di tale situazione e la difficoltà da parte della dirigenza bianconera di prendere decisioni. Paul Pogba rappresenta la perfetta sintesi di un caso complesso. Il campione francese è tornato alla Juventus la scorsa stagione, a parametro zero, proveniente dal Manchester United. Ha ripercorso il cammino della sua prima volta, ma il resto della storia non è stato il medesimo.

Una stagione travagliata, fatta di continui infortuni, dovuti, per sua stessa ammissione, anche ad una mancanza di serenità per seri motivi familiari. Una decina di presenze in campo e un rendimento insufficiente che non può giustificare gli 8 milioni di euro netti a stagione che con i bonus possono arrivare a 10. Una decisione difficile da prendere anche per il fortissimo legame che lega il calciatore al popolo juventino, ma Giuntoli deve pensare al campo, ai conti ed alla tanto agognata sostenibilità.

Sacrificare Pogba è una possibilità concreta per la Juventus. Al momento il centrocampista francese sembra voler rispedire al mittente tutte le clamorose offerte che gli giungono dall’Arabia Saudita e dagli Stati Uniti.

Ma la Juventus ha la necessità di guardare avanti, cercando di migliorare quanto possibile il proprio organico in vista della prossima stagione. Il tutto tenendo, oltretutto, un occhio e forse più, al bilancio. Cristiano Giuntoli osserva i conti e sa che un’eventuale partenza di Pogba potrebbe aprire la strada ad un acquisto importante che il nuovo direttore tecnico bianconero ha già individuato.

Wilfried Gnonto, classe 2003, di Verbania, è l’attaccante del Leeds e della nazionale italiana. La Juventus, e Giuntoli, lo hanno individuato come possibile obiettivo di mercato. In Premier League l’Everton si è già fatto avanti con un’offerta di 20 milioni di sterline che il Leeds ha rifiutato. Lo stesso Gnonto ha fatto chiaramente intendere come non sia interessato a tale eventualità.

Vorrebbe tornare in Italia e in Italia però non c’è soltanto la Juventus a volerlo. Anche l’Atalanta, carica di denari dopo la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, lo ha messo sulla sua lista della spesa. Il Leeds non soltanto non ha fretta di cederlo, ma al momento sembra che non ne abbia la benché minima intenzione. Anche per il giovane talento italiano è probabilmente tutta una questione di prezzo. Certo è che se partisse Pogba…