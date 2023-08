Colpo dalla Francia per la Juve: Giuntoli l’ha fatto ancora

Ci stiamo avvicinando all’inizio del campionato di serie A ma è sempre il calciomercato a tenere banco in casa Juventus.

I bianconeri hanno iniziato nel corso di quest’estate una fase di rinnovamento all’interno dell’organico. Nell’obiettivo di riuscire a creare una rosa che possa essere competitiva su più fronti e che possa garantire per anni un rendimento alto e costante.

Il compito del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non si preannuncia affatto semplice, in considerazione del fatto che prima di operare in entrata deve per forza di cose riuscire a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani della società. La Juventus deve guardare anche al bilancio, visto che non parteciperà ad alcuna competizione europea. Ma allo stesso tempo però i bianconeri puntano decisamente alla vittoria del prossimo campionato di serie A ed è per questo motivo che mister Allegri aspetta rinforzi in tutte le zone del campo.

Juventus, è Todibo il nome nuovo per rinforzare la difesa

Anche in difesa, ovviamente, dove Bonucci è ai margini della rosa e dunque andrà cercato un nuovo centrale che possa lottare per un posto da titolare. Attenzione perché stando agli ultimi rumors potrebbe spuntare fuori un nuovo nome.

E’ quello di Jean-Clair Todibo, classe 1999 che milita nel Nizza ed ha un passato anche con il Barcellona, anche se con i blaugrana ha collezionato appena 4 presenze. Come ha spiegato Fabrizio Romano è un calciatore che Giuntoli apprezza da tempo e che dunque potrebbe corteggiare per portarlo a Torino. Nessuna offerta formale è stata fatta finora al club francese, ma è una idea che potrebbe prendere quota nel corso dei prossimi giorni. Anche perché ormai siamo ad agosto e ogni giorno è quello buono per sferrare dei colpi di mercato.