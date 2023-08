Juventus-Real Madrid: probabili formazioni e dove vederla

Si disputerà l’ultima sfida delle amichevole della tournée americana. I bianconeri affronteranno i blancos di Ancelotti: i dettagli.

Questa notte (ora italiana) si disputerà l’ultima amichevole che vedrà impegnati i bianconeri contro il Real Madrid. L’ultima amichevole della tournée americana che vedrà la squadra di Allegri affrontare i blancos di Carlo Ancelotti.

L’incontro contro il Real Madrid è un grande classico del calcio europeo e avrà, ovviamente, tantissimo sostenitori di entrambe le squadre sugli spalti americani. La sfida si giocherà all’1.30 ora italiana nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto, ad Orlando in Florida. L’amichevole si giocherà al Camping World Stadium di Orlando, Florida negli Stati Uniti. La gara Juventus – Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV sull’emittente televisivo Sky, precisamente al canale ‘Sky Sport Summer’. Ma sarà comunque possibile guarda la partita anche in diretta streaming su DAZN, Now TV e Sky Go, scaricando le app, come sappiamo, direttamente dal proprio smartphone, tablet, console.

Juventus-Real Madrid: Le probabili formazioni

Ma andiamo, dunque, a scoprire quali saranno i protagonisti in campo per la super sfida del calcio europeo direttamente dall’America:

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, McKennie, Kostic; Chiesa, Milik.

Probabile formazione Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Bellingham, Tchouameni, Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde

Nella Juventus, torna Milik che dovrebbe partire, dunque, dal primo minuto per la gioia del mister Allegri. Sotto i riflettori anche Chiesa. Mentre ci sarà un occasione anche per l’americano in rosa bianconera, McKennie, sempre sul mercato ma che questa notte avrà la possibilità di mettersi in mostra davanti al suo pubblico. Confermata anche la difesa e il nuovo acquisto, sempre in trampolino di lancio, Weah. La Juventus si appresta a disputare un amichevole importante contro la squadra favorita. Vedremo chi avrà la meglio.