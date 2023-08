Salta l’affare per il difensore, la Juventus guarda già oltre

Cosa è lecito aspettarsi nelle prossime settimane per il calciomercato della sempre più ambiziosa Juventus?

I tifosi bianconeri aspettano con ansia delle novità riguardo i prossimi acquisti che metterà a segno la società. Consapevoli che bisogna fare i conti con il bilancio, ma fiduciosi sul fatto che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli riuscirà a portare a Torino gli elementi adatti per le idee di gioco dell’allenatore Massimiliano Allegri.

La Juventus ha iniziato un percorso di rinnovamento e nelle prossime settimane si riuscirà a capire di più su quello che sarà l’organico chiamato a lottare per lo scudetto nel prossimo campionato di serie A. Potrebbero esserci all’orizzonte delle cessioni eccellenti volte a far cassa e recuperare un tesoretto da reinvestire poi in altre operazioni. L’impressione dunque è che dei volti nuovi potrebbero arrivare anche quando il torneo di serie A sarà già iniziato. Sfruttando anche delle occasioni che potrebbero arrivare strada facendo.

Alla formazione di Allegri serviranno anche dei rinforzi nel pacchetto difensivo, considerando che Bonucci è di fatto sul mercato e andrà trovato dunque un altro centrale. Un giovane sì, ma di grande valore, che possa essere una delle colonne della squadra per gli anni a venire.

Juventus are not open to proceeding on Jean Clair Todibo deal due to conditions asked by OGC Nice. ⛔️⚪️⚫️ #Juventus

There are more clubs interested in the French centre back who could be on the move this summer. pic.twitter.com/cHxd3PMjkE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023