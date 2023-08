La Juventus fa paura: sblocca tutto Lukaku, prenotato un altro bomber

Settimana decisiva per quanto riguarda il futuro calciomercato della Juventus. Emergono nuove indiscrezioni su Lukaku: ecco tutti i dettagli.

La vittoria, nella notte, contro il Real Madrid ha chiuso la tourneé americana della Juventus che nelle prossime ore tornerà in Italia. Allegri spera di avere buone notizie per quanto riguarda l’affare di calciomercato legato a Lukaku. Giuntoli ha già l’asso nella manica, in caso di mancata chiusura per il belga è già pronta un’alternativa gradita allo stesso Max.

Allegri è sempre più protagonista della Juventus. Il tecnico è al centro del progetto tecnico bianconero. L’arrivo di Giuntoli aveva lasciato presagire ad un passo indietro di Max, riguardo le scelte di mercato, la realtà invece racconta altro. Il principale sponsor di Lukaku e Kessie è proprio l’allenatore della Juventus che ha sempre fatto passare il messaggio che la vittoria si ottiene attraverso i grandi calciatori e i top player. Per questa ragione ha deciso di puntare sull’esperienza di Romelu, in attacco, e su Kessie che in Italia ha tutte le caratteristiche per fare la differenza. Ecco, intanto, le ultimissime riguardo l’affare legato a Lukaku e la Juventus: mossa a sorpresa di Giuntoli per mettere alle strette il Chelsea. Svelata la strategia del direttore sportivo dei bianconeri.

Calciomercato Juventus: Giuntoli ha deciso, ecco l’alternativa a Lukaku

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione riguardo questa trattativa tra Juventus e Chelsea per Lukaku: nell’affare potrebbe rientrare anche Vlahovic, anche sei i Blues non sono intenzioni a versare nelle casse dei bianconeri la cifra di 50 milioni che è la differenza tra il valore del belga e quello del serbo.

Ecco perché, in attesa di capire se ci sono ancora margini per l’arrivo alla Juventus di Lukaku, Giuntoli lavora sotto traccia per un’alternativa gradita allo stesso Allegri. Se nella personale lista del ds c’è il profilo di David del Lille, dall’altra parte Max preferirebbe un profilo più d’esperienza che conosce bene il calcio italiano. Ed è per questa ragione che il nome di Morata è tornato prepotentemente nel giro della Juventus. Una semplice manovra per spingere il Chelsea a cedere Lukaku? Capiremo di più nei prossimi gironi, intanto i bianconeri hanno già individuato l’eventuale alternativa a Big Room: c’è Morata che, per la terza volta in carriera, potrebbe tornare a vestire la casacca della Vecchia Signora.