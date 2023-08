Calciomercato Juventus, tournée galeotta: ha vinto Allegri

Attenzione massima da parte della tifoseria della Juventus nei confronti di quelle che saranno le prossime mosse di mercato dei bianconeri.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri sta lavorando sul campo per farsi trovare pronta per i primi impegni stagionali. Vincere il prossimo campionato sarà l’obiettivo primario, in considerazione del fatto che non si parteciperà a nessuna competizione europea.

Senza il palcoscenico internazionale verranno meno anche degli introiti economici molto importanti per le casse del club. È per questo motivo che prima di poter pensare a nuovi acquisti il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve riuscire a trovare una collocazione a quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Specie a chi è appena rientrato da un prestito, con le dovute eccezioni, visto che ci sono anche degli elementi che hanno pienamente convinto Allegri e che dunque sono destinati a rimanere in prima squadra.

Juventus, Cambiaso non sarà ceduto: Allegri punta su di lui

Questa tourneè bianconera in America sta dando delle utili indicazioni all’allenatore juventino, che sta valutando su chi poter contare e chi invece può essere ceduto. Si è più volte detto come la squadra abbia bisogno di rinforzi a sinistra, ma a quanto pare il rinforzo la Juve ce l’ha già in casa.

Come ha ribadito Nicolò Schira su Twitter non sono passate inosservate le prestazioni di Andrea Cambiaso, laterale che è tornato alla base dopo il prestito al Bologna. Proprio in rossoblu l’esterno aveva disputato un torneo molto positivo. Ora, durante proprio questi primi test stagionali, il calciatore ha convinto Allegri che è intenzionato a sfruttarlo al meglio, tant’è che il club avrebbe rifiutato ogni offerta arrivata per lui. Se a destra la Juventus dunque dovrà probabilmente cercare un volto nuovo, a sinistra la situazione potrebbe essere definita con la conferma di Cambiaso.