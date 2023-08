Il doppio sì è realtà: bomba DAZN, addio Juventus

Più che una suggestione, l’ultima operazione potrebbe, letteralmente, stravolgere la situazione: tutti i dettagli.

Come scrive il giornalista ‘Orazio Accomodato’ sul suo profilo Twitter, ciò che è stato comunicato da ‘DAZN’ ha davvero del clamoroso per quanto concerne il futuro del bianconero.

Leonardo Bonucci, difensore centrale e capitano della Juventus, potrebbe essere destinato a un futuro inaspettato nei Paesi Bassi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Ajax sta seriamente valutando l’idea di provare ad acquistare il calciatore italiano, e entrambe le parti sembrano aperte all’idea di avviare una trattativa.

Bonucci all’Ajax è più di una suggestione

Nei prossimi giorni, è previsto un contatto ufficiale per sondare la fattibilità dell’affare, mentre la Juventus resta in attesa di sviluppi. La possibilità di vedere Bonucci con la maglia dell’Ajax sarebbe senz’altro una delle sorprese più interessanti della finestra di mercato estivo. Il difensore italiano, noto per la sua esperienza e leadership, potrebbe rappresentare un rinforzo di alto livello per la squadra olandese, che ha dimostrato di essere una realtà sempre più competitiva nel panorama calcistico europeo.

Le notizie riguardanti un potenziale interesse dell’Ajax per Bonucci sono emerse con forza nelle ultime ore, e sembra che il club olandese sia intenzionato a esplorare la possibilità di acquisire il giocatore. Dall’altra parte, Bonucci sembra essere aperto a un possibile trasferimento all’Ajax, che potrebbe offrirgli una nuova sfida nella sua carriera calcistica e l’ultima grande suggestione di giocare nel calcio europeo prima del ritiro. Per la Juventus, l’ipotesi di una cessione di Bonucci rappresenterebbe una scelta strategica, anche alla luce delle esigenze finanziarie e dei piani di rinnovamento della rosa. Tuttavia, il club bianconero resta in attesa di maggiori sviluppi e del contatto ufficiale dell’Ajax per valutare attentamente la situazione. Il calciomercato è sempre ricco di sorprese, e il possibile trasferimento di Bonucci all’Ajax è un ulteriore esempio di come il mercato possa riservare delle inaspettate evoluzioni. Se l’accordo dovesse concretizzarsi, sarebbe un’affare di grande rilevanza e attirerebbe l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori di tutto il calcio europeo.