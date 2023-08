Lukaku-Juventus, sogno svanito: clamoroso Rai, le ultimissime

Calciomercato Juventus, un sogno che, adesso, potrebbe già essere svanito? Tutti i nuovi dettagli dell’operazione.

Il futuro di Dusan Vlahovic è al centro dell’attenzione del calciomercato estivo, con la Juventus che sta conducendo approfondite valutazioni sul possibile trasferimento del talentuoso attaccante serbo. Secondo ‘Paolo Paganini’, esperto di mercato, la Juventus sta prendendo in considerazione più di una valutazione, andando oltre la mera analisi economica.

Dusan Vlahovic ha attirato l’interesse di numerosi club europei, tra cui il Chelsea, che sembrava inizialmente in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, a oggi sembra che il serbo sia più vicino a restare a Torino che a trasferirsi a Londra visto che non ci sarebbe l’offerta congrua per intavolare una trattativa, almeno secondo le richieste della Juventus.

Clamoroso dalla Rai: “Vlahovic può rimanere”

Secondo le ultime indiscrezioni, il Chelsea potrebbe alla fine non presentare più nessuna offerta concreta per Vlahovic e, si legge, alla fine il belga Romelu Lukaku potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita per un’offerta record. Questo sviluppo potrebbe cambiare le dinamiche del mercato e ridurre le possibilità di Vlahovic di approdare a Stamford Bridge ma allo stesso tempo dell’attaccante belga in bianconero.

La Juventus è consapevole del grande talento di Vlahovic e ritiene che possa essere un rinforzo prezioso per il proprio reparto offensivo, anche dovesse rimanere a Torino. La sua capacità di segnare gol, abbinata alla giovane età, lo rendono un profilo attraente per il club torinese. Tuttavia, nonostante la possibile tramontata trattativa con il Chelsea, il futuro di Vlahovic sembra ancora incerto, visto che ai bianconeri servirebbe, comunque, un’uscita importante per far quadrare i bilanci ma allo stesso tempo la permanenza del serbo sarebbe accolta molto bene dall’ambiente, sia per un fattore di età ma anche per un fattore più che altro di ambizione. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla trattativa più infuocata dell’estate.