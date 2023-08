Mbappé fa saltare lo scambio: stravolti i piani della Juventus

Sono giorni di fuoco in questo agosto per il calciomercato di una Juventus che nella stagione iniziata vuole davvero puntare in alto.

Ci stiamo avvicinando all’inizio del prossimo campionato di serie A e c’è da dire che questi primi test in casa bianconera hanno dato degli ottimi risultati. Mister Allegri può dirsi senz’altro fiducioso, anche se attende dei rinforzi da questa sessione di trasferimenti estivi.

Ci sarà tempo fino alla fine del mese per portare a termine i trasferimenti, con la Juventus che ha stilato una lista di potenziali obiettivi ma deve fare i conti con il bilancio. La mancata partecipazione alle coppe europee pesa e non poco sulle casse del club. Prima di poter acquistare infatti Giuntoli per forza di cose deve cedere. Trovando una sistemazione a quei giocatori che non rientrano nei piani del tecnico.

Juventus, Vlahovic piano B del Real se salta Mbappè

La priorità della società bianconera in questa fase è quella di definire la questione attaccante. Lukaku continua ad essere l’obiettivo principale ma non è semplice da raggiungere se prima non si riuscirà a cedere altrove Dusan Vlahovic.

Il futuro dell’attaccante serbo continua a rimanere un vero e proprio rebus e sembra potersi intrecciare con quello di Kylian Mbappé. L’asso francese continua a rimanere nei piani del Real Madrid ma se gli spagnoli non riusciranno a prenderlo dal PSG, come scrive SportMediaset, ecco allora che potrebbero farsi avanti con la Juventus per ingaggiare Vlahovic. Non bisogna dimenticare che per il Real Madrid trovare un nuovo bomber è la priorità visto l’addio di Benzema. Giuntoli insomma attende acquirenti pronti a sborsare la cifra richiesta. Sullo sfondo continua a rimanere anche il Bayern Monaco, che potrebbe sferrare l’attacco per l’attaccante nel caso in cui non riuscisse a prendere Kane dal Tottenham.