Locatelli giallorosso: scambio bollente, Juventus elettrica

Siamo probabilmente nella fase clou del calciomercato con la Juventus a caccia di volti nuovi per la squadra del futuro.

È iniziato il countdown verso l’inizio del prossimo campionato di serie A. Un torneo nel quale la formazione di Massimiliano Allegri vuole essere grande protagonista. Con l’obiettivo, nemmeno tanto nascosto, di puntare alla vittoria dello scudetto. Missione che non si preannuncia affatto semplice, vista la folta concorrenza.

Quanto mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato il calciomercato della Juventus è ancora apertissimo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli cercherà di portare alla corte dell’allenatore livornese le pedine adatte alle sue idee di gioco. L’ex Napoli deve per forza di cose tenere conto però delle esigenze di bilancio ed è per questo motivo che in casa bianconera ci saranno sicuramente delle partenze. C’è tanta curiosità tra i tifosi di conoscere l’organico che andrà ad affrontare la stagione appena iniziata.

Juventus, Galatasaray su Locatelli: idea scambio con Zaniolo?

Il rischio concreto è però anche di perdere dei giocatori che sono elementi chiave per Allegri ma che potrebbero essere sacrificati per esigenze di bilancio. Con le ultime voci che arrivano dalla Turchia che spiegano come il Galatasaray, scatenato sul mercato, sia pronto a pescare in casa bianconera per rinforzarsi ancora.

“FotoMac” spiega infatti come i giallorossi di Istanbul abbiano posato i loro occhi su Manuel Locatelli. Sarebbe proprio l’ex Milan il loro obiettivo per avere un giocatore di qualità e quantità in mezzo al campo. Un rumor al quale per ora non fa seguito una richiesta ufficiale. Qualora arrivasse davvero l’offerta dei turchi non è da escludere che possa essere intavolato uno scambio con Zaniolo, giocatore che piace molto alla Juventus e che attualmente è sotto contratto con il “Gala”. Una pista da seguire dunque con grande attenzione.