Calciomercato Juventus, in definizione un nuovo affare: arrivano 10 milioni

Calciomercato Juventus, in definizione un nuovo affare e in arrivo un piccolo capitale mai tanto ben accetto come in questo momento. Per quale affare?

Cristiano Giuntoli come Marco Pantani. Lo stanno attendendo tutti. Il calciomercato attende il protagonista più atteso come le montagne attendevano l’arrivo dell’indimenticabile fuoriclasse di Cesenatico.

Il mercato attende con impazienza le mosse dell’artefice dello scudetto del Napoli che ha abbracciato con entusiasmo una nuova affascinante avventura. La Juventus lo ha scelto come colui che dovrà dare avvio ad un nuovo ciclo di vittorie coniugando le sue metodologie di lavoro con le nuove, rigide regole imposte dalla centenaria proprietà rappresentata da John Elkann.

Il mercato è alle ultime settimane, quelle più dure. Si avvicinano le salite ed i tratti in cui occorre forza e determinazione ma anche e, soprattutto, strategia. Occorre studiare le mosse degli avversari e lasciarli sul posto nel momento in cui riprendono fiato. Quando la strada iniziava a salire gli occhi si concentravano su Marco Pantani e tutti erano in attesa del momento fatidico.

Quando Il Pirata toglieva la bandana era il segnale e partiva lo scatto. Quello che faceva male e segava le gambe degli avversari. Ora è il momento che Giuntoli tolga la sua bandana e inizi a scalare le trattative. Una si sta già chiudendo.

Calciomercato Juventus, in definizione un nuovo affare

Giunti a questo punto del mercato, tutte le trattative sono importanti. Uscite ed entrate si mescolano continuamente, dal momento che dalle une dipendono le altre.

E nelle ore in cui non si parla d’altro che dell’affare Vlahovic-Lukaku, la Juventus sta trattando con il Genoa la cessione di un suo giovane talento: Koni De Winter, difensore belga, classe 2002. Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ci informa riguardo tale trattativa tra bianconeri e rossoblù confermandoci che “il Genoa avanza per De Winter. Operazione in prestito gratuito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per circa 10 milioni di euro“.

Ma il Genoa non è interessato soltanto al giovane difensore centrale belga. La squadra guidata da Alberto Gilardino ha puntato un altro giovane della Juventus, Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, che la Juventus vorrebbe cedere soltanto in prestito. Per il giovane centrocampista bianconero i rossoblù genoani dovranno però battere la concorrenza di Monza e Salernitana. Maxi operazioni ed operazioni soltanto apparentemente minori pari sono.

Il mercato della Juventus ha del terreno da recuperare rispetto alla altre concorrenti per il titolo. Pertanto Giuntoli non può permettersi di perdere tempo in distinzioni improduttive. E poi 10 milioni sono sempre 10 milioni, da qualunque trattativa provengano.