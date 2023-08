Juventus, Vlahovic avvistato con Mbappé: l’incrocio di mercato

Dusan Vlahovic avvistato con Kylian Mbappé: l’incrocio di mercato che coinvolge il centravanti della Juventus e il francese del PSG

In un calciomercato decisamente pazzo, dove ogni giorno gli scenari vengono stravolti da nuove situazioni, anche un piccolo dettaglio all’apparenza irrilevante può fare la differenza.

La Juventus ha avuto uno stop di alcuni giorni dopo aver terminato la tournée negli Stati Uniti e alcuni giocatori ne hanno approfittato per staccare prima dell’inizio della nuova stagione. Dusan Vlahovic ha preso qualche ora per svagarsi, in compagnia anche di Kylian Mbappé, oltre che di Rodrygo e Alex Sandro. I due attaccanti si sono trovati al Toy Room di Porto Cervo. Sia il serbo che il francese stanno infiammando il calciomercato estivo ma vivono situazioni decisamente diverse. Mbappé è ormai separato in casa col Paris Saint-Germain che ha deciso di non portarlo per la preparazione pre-campionato. La frattura è ormai netta e il francese aspetta di scoprire il suo futuro ma il rischio di non poter iscrivere il proprio nome nella prossima lista Champions è concreto. A poche settimane dalla chiusura del calciomercato estivo Mbappé non sa ancora dove giocherà e l’Arabia Saudita è sempre sullo sfondo, nonostante il fenomeno ex Monaco sia promesso sposo al Real Madrid. Il destino di Mbappé, però potrebbe essere legato proprio a quello di Vlahovic.

Juventus, l’incrocio tra Vlahovic e Mbappé: c’è di mezzo il Real Madrid

L’incontro tra Vlahovic e Mbappé arriva in un momento dove entrambi i giocatori sono ancora in cerca di conferme sul proprio futuro.

Se Mbappé non proseguirà al Paris Saint-Germain, Vlahovic è ancora in bilico tra la permanenza alla Juventus e l’addio. Rimane ancora in piedi il possibile scambio tra Juve e Chelsea che vedrebbe il serbo approdare a Londra e Lukaku a Torino. I Blues, però, non sono l’unica squadra sulle tracce dell’ex Fiorentina. Anche il Real Madrid, infatti continua a tenere in considerazione Vlahovic per il dopo Benzema e per questa ragione il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Mbappé. Se il francese sembra promesso sposo ai blancos ormai da diverse stagioni, è anche vero che Florentino Perez potrebbe risparmiare parecchio optando per Vlahovic rispetto all’attaccante del PSG. Ad oggi per il Real l’alternativa più valida a Mbappé è proprio Dusan Vlahovic.