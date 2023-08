Nuovo figlio d’arte per la Juventus: affarone elettrico

Nuovo figlio d’arte per la Juventus. Il mercato della Juventus può davvero mettersi in moto da un momento all’altro ed un grande affare è nell’aria.

La Juventus è rientrata dagli Stati Uniti carica di buone indicazioni provenienti dal campo. Massimiliano Allegri può essere soddisfatto di come sta procedendo la preparazione della sua squadra in vista dell’ormai imminente inizio di stagione.

Il tecnico di Livorno può ritenersi soddisfatto anche dell’unico acquisto che il mercato estivo gli ha messo a disposizione fino a questo momento. Timothy Weah, il giovane statunitense figlio del grande attaccante liberiano ex Milan, George Weah, ha mostrato nelle sue prime apparizioni in maglia bianconera di aver assorbito da subito, e al meglio, emozione, impatto con il nuovo ambiente e con i nuovi compagni.

I tifosi lo hanno già eletto loro beniamino. Con le sue scorribande a tutta velocità sulla fascia destra ha già fatto dimenticare l’ex beniamino del popolo bianconero, Juan Cuadrado. Cristiano Giuntoli, dal canto suo, sta lavorando per regalare ad Allegri gli altri tasselli richiesti per completare al meglio la rosa della Juventus. Una rosa che in questo momento si presenta in sovrannumero e che deve essere necessariamente sfoltita.

Ed in caso di qualche uscita, il direttore tecnico bianconero ha pronto in canna il prossimo colpo. Un altro figlio d’arte: Khéphren Thuram.

Nuovo figlio d’arte per la Juventus

Se Timothy Weah è il figlio di George Weah, grande campione che si è fatto apprezzare in Italia durante la sua militanza al Milan, Khéphren Thuram è il secondogenito di Lilian Thuram, indimenticato campione della Juventus, oltreché del Parma.

Khéphren Thuram, è nato a Reggio Emilia il 26 marzo 2001, centrocampista del Nizza e della nazionale francese dotato di grande forza fisica grazie ai suoi 192 centimetri di altezza. Grande dinamismo ed ottima tecnica individuale fanno del giovane Thuram uno dei profili più seguiti dai grandi club europei. Cristiano Giuntoli e la Juventus non vogliono rimanere indietro e tentano quello che sarebbe davvero un colpo gobbo.

L’insider di affari bianconeri, Enganche, ha postato sul profilo Twitter questa notizia: “Tutto secondo i piani: dopo le cessioni di Denis Zakaria e Fabio Miretti la prossima settimana Juventus e Nizza entreranno nel vivo delle discussioni per Khéphren Thuram. A parlare con i dirigenti francesi andrà direttamente Cristiano Giuntoli in persona“.

Una notizia che, qualora venisse confermata, sarebbe decisamente importante proprio nelle ore in cui un ex obiettivo della Juventus, Franck Kessié, ha effettuato, e superato le visite mediche per la formazione araba dell’Al Hilal. Ecco però come da una porta che si chiude si possa poi aprire un portone. Un portone di 192 centimetri di nome Khéphren Thuram.