Affare definitivamente saltato per la Juventus: niente 40 milioni

Affare definitivamente saltato per la Juventus. Una buona nuova, una cattiva. Il calciomercato è un po’ come la vita, da un lato prende e dall’altro dà.

E è così che sono le giornate di coloro che “fanno” mercato. Di quelli che lottano con i numeri, che discutono, e magari litigano, con i loro pari grado, per un affare che non si riesce a chiudere o nemmeno a far decollare.

Sono così le giornate che non smettono di regalarti belle notizie che seguono altre dove gli le trattative sembrano corpo estranei che non vogliono sapere di avvicinarsi. E’ questo il calciomercato, lo strano evento che riesce ad ammaliare infinite frotte di persone ogni estate, per almeno tre mesi, con le sue folli trattative che seguono regole e logiche incomprensibili ai più.

Cristiano Giuntoli da poco più di un mese sta lottando contro una bestia che conosce bene. Ma questa volta è diverso dalle altre. Questa volta è il direttore tecnico della Juventus e le responsabilità sembrano decuplicate, così come portare a termine alcune trattative. Il mese di agosto dovrà, per forza di cose, essere il mese di Giuntoli perché, nella sua Juventus vi sono ancora diverse caselle da svuotare e alcune da riempire.

La Juventus che ha in mente Giuntoli, in comunione di idee con Allegri, dovrà mettere mano in tutti i settori, anche se da alcune settimane si parla soltanto del nuovo centravanti bianconero, semmai ve ne sarà uno nuovo.

Vi è un reparto che in questo mercato sembra soffrire terribilmente. Un reparto che soffre l’insuperabile concorrenza dei club arabi. L’Arabia Saudita ha già portato via due elementi che la Juventus seguiva da tempo. Il primo è stato Sergej Milinkovic-Savic. Un’autentica beffa dal momento che la Juventus sentiva ormai prossima la chiusura dell’affare dopo anni di inseguimento.

La favolosa offerta araba al centrocampista ex Lazio ha smorzato gli entusiasmi bianconeri. Un canovaccio che si è ripetuto pari pari con Franck Kessié, altro profilo prescelto per il centrocampo. Al di là degli arabi, però, sembra che in questa sessione di mercato Giuntoli non abbia granché fortuna nella scelta dei centrocampisti da trattare. Un altro profilo, quello del centrocampista dell’Arsenal e nazionale ghanese, Thomas Partey, non sembra destinato ad avere maggior fortuna.

La conferma ci viene da Fabrizio Romano, che ci informa di come: “L’Arsenal è contento di Thomas Partey: nemmeno 40 milioni di euro sarebbero considerati sufficienti per poter prendere in considerazione una sua cessione” (@ZonaBianconera). Insomma non propriamente un’altra buona nuova per Giuntoli che dovrà cercare altrove il centrocampista per mister Allegri. Confidando in un po’ di buona sorte e…nell’assenza dei club arabi.