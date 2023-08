Scambio e cash, ha stregato la Juve: la ‘giuntolata’ è transalpina

Calciomercato Juventus, adesso il giocatore avrebbe convinto i piani alti del club che lo vorrebbero come rinforzo.

La Juventus sta prendendo in considerazione un promettente affare di mercato puntando il proprio interesse su Habib Diarra, giovane talento dello Strasburgo. Il centrocampista franco-senegalese è diventato un oggetto del desiderio per diversi club europei, e la Vecchia Signora è determinata a portare il giocatore in Italia per rinforzare la sua rosa.

Le trattative sono in corso tra la Juventus e lo Strasburgo, con i francesi che richiedono un assegno tra i 13 e i 15 milioni di euro per cedere il centrocampista. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, poiché club come il Wolfsburg e il Lens sarebbero pronti a presentare offerte per assicurarsi i servizi di Diarra.

Diarra strega i bianconeri: Affare da 15 milioni

Nel tentativo di rendere l’affare più accattivante, la Vecchia Signora ha provato anche la via delle contropartite tecniche, proponendo i giovani talenti Mamadou Nonge e Nicolussi come parte dell’affare. Tuttavia, lo Strasburgo sembra inclinato a preferire un’offerta più tradizionale, basata su un assegno economico.

La Juventus, sotto la guida del tecnico Max Allegri, sta cercando di costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Diarra, con la sua giovane età e il suo potenziale, rappresenta l’ideale per il progetto del club, che mira a investire su giocatori di talento per il presente e, soprattutto, per il futuro, come scrivono anche da ‘La Gazzetta dello Sport’. I tifosi della Juventus sono in trepidante attesa per vedere se l’affare andrà a buon fine. Se la trattativa avrà esito positivo, Habib Diarra potrebbe presto indossare la maglia bianconera e iniziare una nuova avventura nel calcio italiano, offrendo nuove prospettive al centrocampo della squadra di Allegri. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito alla questione. Adesso il nuovo direttore sportivo Giuntoli avrà un ruolo centrale in questa situazione: staremo a vedere cosa succederà.