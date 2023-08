Sbarco di Lukaku alla Juventus: data ‘anticipata’

Calciomercato Juventus, arrivo sempre più imminente, adesso, ci sarebbe stata direttamente una chiamata col mister: tutti i dettagli.

Una telefonata cruciale tra l’allenatore della Juventus, Max Allegri, e l’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku, potrebbe segnare un punto di svolta nell’ambito delle trattative di mercato. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, Allegri e Lukaku avrebbero avuto diverse conversazioni durante la tournée statunitense, e ora si cerca di raggiungere un accordo definitivo.

Il possibile scambio tra i due club coinvolge anche il talentuoso centravanti, Dusan Vlahovic, il cui cartellino potrebbe essere parte dell’affare. Le parti coinvolte si apprestano a incontrarsi in una telefonata tra Juventus e Chelsea prevista tra domani e martedì per discutere i dettagli finali.

Lukaku ci siamo: Telefonata decisiva di Allegri

La Juventus, sotto la guida di Max Allegri, sta cercando rinforzi significativi per la sua formazione, e Romelu Lukaku è emerso come uno dei principali obiettivi voluti proprio dal mister in questione, proprio per le sue disposizioni tecnico tattiche.

L’attaccante belga è considerato uno dei giocatori più potenti e completi del calcio europeo, e la sua presenza aggiungerebbe una dimensione completamente nuova all’attacco della Vecchia Signora. Dall’altra parte, il Chelsea sarebbe interessato al giovane e talentuoso Dusan Vlahovic della Fiorentina, che ha dimostrato di avere un grande potenziale nel ruolo offensivo, oltre ad avere davanti a se anche diversi margini di crescita data la sua ancora giovane età. La possibilità di includere Vlahovic nello scambio potrebbe rendere l’affare ancora più interessante per entrambi i club coinvolti. Si parla di una possibile offerta di 40 milioni di euro più il cartellino di Vlahovic + ovviamente la contropartita di Lukaku a Torino. La telefonata tra Juventus e Chelsea si preannuncia come un momento decisivo nelle trattative e potrebbe portare a una svolta nelle negoziazioni. Se le parti coinvolte riusciranno a trovare un accordo, Lukaku potrebbe presto fare il suo ritorno in Italia per unirsi alle fila della Juventus, mentre Vlahovic si trasferirebbe a Londra per giocare con la maglia del Chelsea.