Rodriguez alla Juventus a costo zero: il piano di Giuntoli è diabolico

Siamo ormai ad un passo dal prossimo campionato di serie A con la Juventus che continua a rimanere molto impegnata in chiave mercato.

La società bianconera ha iniziato un percorso di rinnovamento volto a costruire una rosa che possa essere competitiva e vincente per i prossimi giorni. Aprire una nuova era vincente per regalare delle grandi gioie alla tifoseria è la missione principale. Primo step sarà puntare alla vittoria del prossimo scudetto.

Dopo un’ultima stagione decisamente tribolata, a causa delle note vicende societarie, ora c’è tanta voglia di voltare pagina e sognare in grande. Mister Allegri aspetta ancora rinforzi, ma il ds Giuntoli prima di pensare agli acquisti deve prima guardare alle cessioni. La sensazione è che comunque nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche novità. Il tecnico vorrebbe avere i volti nuovi subito a disposizione. Ma come detto si deve pur fare i conti con il bilancio.

Juventus, Rodriguez a parametro zero occasione per il futuro

Non è affatto un mistero che la Juve guardi con particolare attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Affari che il club bianconero ha fatto, soprattutto in passato.

🇪🇸 ⚪⚫ La #Juventus ha messo nel mirino Miguel Rodriguez del #CeltaVigo, classe 2003. È un'occasione per la prossima estate quando andrà un scadenza. Rafa Benitez cerca di blindarlo e rinnovare a breve. ➡ @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/6YMzxbxoA8 — Marco Conterio (@marcoconterio) August 6, 2023

Ora, come spiega il giornalista Marco Conterio su Twitter, potrebbe esserci all’orizzonte una golosa occasione per la prossima estate. I bianconeri avrebbero infatti messo nel mirino Miguel Rodriguez, giovane attaccante che milita con la maglia del Celta Vigo. Un 2003 del quale si dice un gran bene e che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Il Celta ovviamente spera di non perderlo a parametro zero e sta cercando di offrirgli un rinnovo in modo da blindarlo.