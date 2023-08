86 milioni di euro: volo prenotato, come cambia il futuro di Vlahovic

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento più caldo per la tifoseria mentre ci stiamo avvicinando all’inizio della serie A.

Il club bianconero è molto attivo in questa fase di calciomercato, perché deve riuscire a piazzare altrove quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici e dell’allenatore Massimiliano Allegri. Giuntoli è dunque alle prese prima con le cessioni piuttosto che con gli acquisti, comunque necessari per sognare in grande.

La Juventus ha la necessità di accogliere in rosa almeno un rinforzo per ogni reparto, ma è chiaro che bisogna fare i conti con il bilancio. Dunque non è da escludere che qualche volto nuovo possa arrivare anche quando il campionato di serie A sarà già iniziato. La priorità al momento è quella di definire la questione attaccante. Lukaku rimane il rinforzo preferito per Massimiliano Allegri, ma prima c’è da cedere Dusan Vlahovic. Che ha tanti corteggiatori ma che ancora non ha ricevuto una vera e propria offerta ufficiale.

Juventus, Vlahovic piano B per il Bayern se non arriva Kane

Il futuro del centravanti serbo potrebbe intrecciarsi con quello di Harry Kane del Tottenham. Il calciatore inglese vorrebbe rimanere agli Spurs ma il Bayern Monaco ha fatto una offerta davvero importante per portarlo in Bundesliga. Parliamo di ben 86 milioni di euro.

La situazione però non si è ancora sbloccata, anzi il presidente del Tottenham è volato negli Stati Uniti e questo lascia pensare che non ci saranno tempi brevi per la definizione dell’affare. Ecco perché il Bayern Monaco avrebbe inserito proprio Vlahovic come piano B per rinforzare il suo attacco. Del resto si parla pur sempre di un centravanti di spessore, con davanti a sè tanti anni di luminosa carriera. Con il prezzo che potrebbe essere per i tedeschi leggermente inferiore. I prossimi giorni dunque la situazione potrebbe sbloccarsi, ma tutto dipenderà dalla cessione o meno di Kane.