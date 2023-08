Amrabat alla Juventus: le cifre di un affare da sogno

Tanto lavoro da compiere ancora in casa Juventus mentre ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso l’inizio del campionato.

Mister Allegri e i suoi ragazzi sono alle prese con la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali di questa stagione che è appena iniziata. Per ora i risultati confermano i progressi fatti da una Juve che vuole sognare in grande e regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

Tanta la voglia di mettersi alle spalle l’ultima stagione, che si è conclusa con un settimo posto in serie A legato alla penalizzazione subita per il “caso plusvalenze”. La sete di riscatto, unita al fatto che non ci saranno impegni infrasettimanali visto che non si parteciperà a tornei europei, potrebbe essere l’arma in più da sfruttare per puntare al tricolore. Certo è che i tifosi si aspettano ancora diverse novità dal mercato, ci sarà tempo fino a fine mese per operare.

Juventus, la Premier frena su Amrabat: costa 25 milioni

Non è soltanto in attacco che i bianconeri stanno cercando pedine per rinforzarsi, ma anche in mezzo al campo. Nonostante sia proprio quella la zona del campo nella quale al momento ci sono più esuberi da piazzare altrove per il ds Giuntoli, impegnato a 360 gradi nella costruzione della squadra.

Ci sono tanti nomi che vengono accostati ai bianconeri, gli ultimi rumors parlano di un interesse per Gravenberch e Goretzka del Bayern Monaco. Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il mediano della Fiorentina Amrabat è tornato tra i candidati ad un posto in mediana. Questo perché la trattativa con il Manchester United, che aveva chiesto alla Fiorentina informazioni sul suo conto, non si è chiusa. Questa fase di stallo potrebbe portare il centrocampista marocchino a valutare altre offerte. La Juventus conosce già di fatto il prezzo, la Fiorentina per lui chiede 25 milioni di euro.