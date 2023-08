Bomba dalla Catalogna: affare lampo Juventus-Barcellona

Annuncio dalla Spagna: affare lampo Juventus Barcellona. La trattativa sta entrando nel vivo, ecco le ultime notizie su questo colpo di calciomercato.

C’è un nuovo asse di mercato in casa Juventus. Il Barcellona è a lavoro per trovare una soluzione per quanto riguarda la trattativa relativa alla cessione del giocatore al club bianconero. Le parti, durante i colloqui per Franck Kessie che alla fine ha preferito i soldi arabi alla Juventus, hanno discusso anche di altri giocatori blaugrana che sono in uscita e possono fare a caso del club bianconero. Ecco le ultimissime in merito all’arrivo in bianconero del difensore che è pronto a lasciare la Catalagna.

Uno dei reparti che la Juventus vuole rinforzare è quello difensivo. In attesa di trovare una sistemazione a Leonardo Bonucci, che fino a questo momento s’è messo di traverso ed ha rifiutato ogni proposta, il club è a lavoro per trovare un giocatore capace di completare il reparto arretrato. Alla lista s’è aggiunto anche il calciatore di proprietà del Barcellona che è in uscita dal suo attuale club: le prossime settimane saranno decisive per questo colpo con il centrale che può arrivano in bianconero anche in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus: colpo da Barcellona, i dettagli

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus: non solo Lukaku e il centrocampista, i bianconeri cercano anche un nuovo difensore. La società vuole completare il reparto con l’innesto di un calciatore d’esperienza e qualità. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con il Barcellona per l’arrivo alla Juventus di Lenglet che è il profilo scelto dai bianconeri per rinforzare la difesa.

Secondo le ultime informazioni di mercato, raccolte dal giornalista spagnolo Gerard Romero, c’è un nuovo calciatore che potrebbe lasciare Barcellona. A sorpresa, Giuntoli è pronto a chiudere la trattativa con i blaugrana per il trasferimento alla Juventus di Lenglet. Il difensore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, non rientra più nei piani della società spagnola ed è per questo motivo che è alla ricerca di una nuova sistemazione. Potrebbe lasciare il Barcellona anche con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se i blaugrana preferirebbe la cessione a titolo definitivo per liberarsi una volta e per sempre del francese. L’ipotesi Juve resta sullo sfondo, i bianconeri dovranno prima trovare una soluzione per la cessione di Leonardo Bonucci che per il momento ha chiuso a qualsiasi altra ipotesi. Un muro contro muro che rischia di compromettere il destino dell’ex capitano che senza accordo potrebbe restare fuori rosa alla Juventus. Una fine ingloriosa per un giocatore come lui.