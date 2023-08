La Juve manda via Kostic e travolge l’Inter: nuovo colpo di scena

Nemmeno il serbo è intoccabile, in caso di addio, ci sarebbe più ipotesi: dalla permanenza dell’altro bianconero fino al nuovo acquisto.

Come si legge da ‘Il Corriere dello Sport’, nemmeno l’esterno serbo è intoccabile. Il calciomercato estivo continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi della Juventus, con la squadra bianconera pronta a prendere decisioni cruciali riguardo alla composizione della rosa per la prossima stagione.

In questa fase, il nome del centrocampista serbo Filip Kostic sta suscitando grande interesse, poiché il giocatore non è considerato incedibile e potrebbe essere sacrificato per liberare risorse economiche per altri obiettivi di mercato. La Juventus avrebbe messo gli occhi su Carlos Augusto come possibile sostituto di Kostic, ma dovrà competere con l’Inter e l’Atalanta per assicurarsi il talentuoso laterale brasiliano.

Addio Kostic, c’è l’alternativa brasiliana: Carlos Augusto del Monza

Nonostante il valore del centrocampista serbo, la Juventus sembra essere disposta a prendere in considerazione l’opzione di cederlo per rinforzare altre aree della squadra. L’obiettivo della Juventus di puntare, nuovamente, su Iling-Junior potrebbe essere cruciale. Il giovane talento inglese, noto per la sua abilità nel dribbling e la visione di gioco, è una priorità per il club e la dirigenza è intenzionata a fare ogni sforzo per garantirsi la sua permanenza. Pertanto, la Juventus potrebbe essere disposta a sacrificare Kostic per garantirsi il continuo con Iling-Junior ma non finirebbe qui.

Per sostituire Kostic, la Juventus sta seguendo da vicino Carlos Augusto, laterale sinistro brasiliano di grande prospettiva. Il giocatore attualmente milita nel Monza, e la sua giovane età e versatilità tattica lo rendono un obiettivo ambito per diversi club italiani. Tuttavia, la competizione per assicurarsi il giovane brasiliano sarà accesa, con l’Inter e l’Atalanta che sembrano essere altrettanto interessate a portarlo in Italia.