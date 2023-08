Bigiotteria Juventus, ha stregato tutti ma non Allegri: poker sul tavolo

Bigiotteria Juventus in vendita. La Meglio Gioventù della Juventus rappresenta il presente e il futuro della società bianconera. Come da annuncio ufficiale. E così?

C’è la prima squadra della Juventus che nell’ultimo biennio ha fatto storcere parecchio il naso, per usare un eufemismo, a milioni di tifosi bianconeri e poi c’è la seconda squadra della Juventus che sta portando frutti importanti dopo un’ottima semina durata anni.

Nell’anno più buio degli ultimi anni, sono stati i giovani a regalare gli unici sorrisi al popolo bianconero e a Massimiliano Allegri. Sono stati i giocatori provenienti dalla Next Gen, infatti, a tappare le falle causate da millanta infortuni che hanno contraddistinto la passata stagione della Juventus. All’interno dei grandi cambiamenti che hanno segnato gli ultimi mesi di casa Juventus, i giovani, e il peso che avrebbero avuto nella Juventus che stava per nascere, è stato uno degli argomenti più dibattuti.

Una rinascita che deve ripartire dai giovani così come impone il nome Juventus. Una scelta anche imposta, però, da motivi meramente economici. Terminato definitivamente il tempo delle spese “folli” che hanno messo in ginocchio il bilancio della società bianconera, occorre ripartire dalle forze giovani, e forti. Le forze che il club bianconero è stato capace di allestire e tirare su in questi ultimi anni con scelte coraggiose ed illuminate, come la seconda squadra, all’inizio avversata da molti salvo poi diventare un modello per tutti.

Bigiotteria Juventus in vendita

In un momento di grave difficoltà economica come quello che sta attualmente attraversando la Juventus può capitare, però, che i gioielli di casa, o almeno qualcuno di essi, possano essere messi in vendita per poter incassare i denari utili per il bilancio e il mercato.

Il giornalista Mirko Di Natale ha fatto il punto della situazione su uno di loro, uno dei gioielli più preziosi che, a quanto pare, sembra non essere entrato nelle grazie di Massimiliano Allegri: Koni De Winter, difensore centrale belga, all’occorrenza anche esterno destro, classe 2002. Profilo interessantissimo che, però, sembra essere sul punto di lasciare definitivamente la Juventus. Quattro le opzioni per lui.

Il Genoa è ancora al primo posto per l’acquisizione del centrale belga, anche se vi è ancora distanza tra la richiesta della Juventus e l’offerta del club rossoblù. Due club francesi si sono inseriti nelle ultime ore, prima il Lille e poi il Nizza hanno chiesto informazioni sul talento belga. In ultimo vi è anche il neopromosso Frosinone, che con la Juventus sta già trattando il prestito di Matias Soulé. I gialloblu ciociari sono interessati al prestito anche di De Winter. In molti si augurano che alla fine vi sia una cessione soltanto in prestito, per non cullare un altro doloroso rimpianto.