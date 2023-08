Matic inguaia la Juventus: Mourinho lo soffia ad Allegri

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe essere decisa proprio dal giocatore della Capitale: i dettagli.

Il noto giornalista Di Marzio ha risposto a delle domande del portale estero ‘wettfreunde’ parlando anche di profili che potrebbero riguardare la Juventus.

Così, come riportato proprio dall’indiscrezione, Di Marzio ha parlato della situazione riguardante un giocatore in particolare che piace ai bianconeri ma che potrebbe vedere il subentrare di un’altra rivale dalla Serie A: la Roma di Mourinho: si parla di McTominay.

McTominay piace sia alla Juve che alla Roma: Centrocampista ideale

Così, Di Marzio, infatti, ha parlato della questione, facendo il punto sull’interesse comune dei due club ai vertici della Serie A e sulla possibilità di vederlo alla Roma dello Special One: “McTominay alla Roma dipende da Nemanja Matic e se lascia la Roma perché ha delle offerte e ha solo un anno di contratto. Probabilmente vorrebbe un altro anno di contratto ma la Roma dice di no. Se Matic ottiene un altro contratto di due anni in un altro club come il Rennes o altri club e la Roma è d’accordo, allora ha bisogno di un altro giocatore come Matic e McTominay è perfetto”.

E poi ha concluso, sempre sulla questione: “Ma se Matic resta, la Roma cercherà un centrocampista diverso, un giocatore box-to-box, e Renato Sanches è quello che la Roma vuole prendere in prestito dal PSG. Ma se Matic va via, allora certo McTominay può diventare una chance per la Roma e anche per la Juventus perché vogliono un centrocampista fisico. Volevano Franck Kessie, ma andrà in Arabia Saudita. La Juventus vuole un centrocampista fisico, ha contattato l’Arsenal per Thomas Partey. Vogliono un giocatore come lui e McTominay può essere un’opportunità. Questa è la mia opinione.” Dunque, anche la Juve è interessata all’operazione. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi sulla questione.