Fulmine a ciel sereno Juventus: va al Chelsea assieme a Vlahovic

Nuovo inserimento a sorpresa per il gioiello: lo porta a Londra insieme a Vlahovic, Juventus fuori gioco

Il mercato in entrata della Juventus non riesce a sbloccarsi e più passa il tempo più diventa complicato per la società riempire i tasselli mancanti per completare la rosa.

La Juventus deve ancora riempire diverse lacune, dal centrocampo alla difesa. Alla luce delle situazioni di Leonardo Bonucci e Paul Pogba, Massimiliano Allegri ha necessità di avere dei rinforzi all’altezza ma anche sulle corsie esterne manca sostanza. Uno dei nomi che continua a tenere banco per la Juventus è quello di Ivan Fresneda, classe 2004 del Real Valladolid. Quest’anno ha vissuto la sua prima stagione in Liga e ha già attirato l’attenzione dei grandi club europei. Il Valladolid è retrocesso in seconda categoria spagnola e di conseguenza il prezzo del terzino si è abbassato. La richiesta adesso è di circa 20 milioni di euro ma fin ora nessuna squadra ha raggiunto quella cifra con un’offerta ufficiale. La Juventus continua a monitorare la situazione del calciatore madrileno ma oltre al Barcellona è spuntato nelle ultime ore un nuovo concorrente scomodo per i bianconeri.

Juventus, anche il Chelsea su Fresneda: va a Londra insieme a Vlahovic

Il Real Valladolid ha rifiutato la prima proposta del Barcellona per Fresneda e attente un rilancio da parte del club catalano che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Intanto, però, la situazione potrebbe ribaltarsi nel giro di poche ore. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, nella corsa a Fresneda si sarebbe inserito anche il Chelsea. I Blues continuano ad essere al centro del mercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite e presto Mauricio Pochettino potrebbe avere il nuovo rinforzo per la corsia di destra e adesso la concorrenza per la Juventus aumenta. La strada per arrivare al terzino spagnolo classe 2004 è sempre più in salita. Il Chelsea potrebbe addirittura bruciare sul tempo il Barcellona, offendo una cifra superiore a quella messa sul piatto dal club catalano. Non è escluso che il club londinese possa arrivare alla fumata bianca per Fresneda e magari portare a termine anche lo scambio Lukaku-Vlahovic con la Juventus.