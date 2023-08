Il Manchester United pesca il big per rimpiazzare Maguire e beffa sul tempo la Juventus

La Juventus sta lavorando su diversi profili difensivi per completare il reparto e far fronte all’addio ormai già segnato di Leonardo Bonucci.

La dirigenza bianconera è a lavoro per trovare un nuovo nome per la difesa di Massimiliano Allegri. Fresneda rimane un nome non del tutto tramontato e nelle ultime ore potrebbe prendere terreno l’ipotesi Lenglet, in uscita dal Barcellona. C’è un altro big nel mirino della Juve che, però, potrebbe approdare in Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano, il West Ham ha raggiunto un accordo di principio con il Manchester United per Harry Maguire. Un’operazione da 30 milioni di sterline che obbligherà i Red Devils a sostituire il centrale inglese.

West Ham have reached an agreement in principle with Manchester United for Harry Maguire on £30m fee 🚨⚒️

The verbal agreement is subject to final, key points on deal structure still under discussion but fee now agreed, as per Sky.

Personal terms, to be discussed soon. pic.twitter.com/cIcr0L5fR4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2023