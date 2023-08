Porta sbattuta in faccia a Szczesny: arriva Mr 80 milioni

Fervono le trattative di calciomercato per tutte le squadre impegnate nella prossima serie A a breve al via, Juventus ovviamente compresa.

Meno di due settimane è poi prenderà il via il massimo torneo italiano, con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che andrà a caccia del tricolore. Un obiettivo importante che i bianconeri proveranno a raggiungere, forti del fatto che non saranno impegnati nelle competizioni europee.

Nonostante tutto ci sarà bisogno di un organico ampio e completo in tutti i reparti, se si vorrà arrivare in fondo alla stagione senza particolari problemi. La Juventus prima di poter compiere delle operazioni in entrata dovrà cedere dei giocatori e ricavarne una somma decisamente importante da mettere a bilancio, oltre che risparmiare sul monte ingaggi. Il compito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è dunque in salita, ma ci sarà tempo fino alla conclusione di questo mese di agosto per riuscire a completare le trattative già avviate.

Juventus, Szczesny lontano dal Bayern, che vira su Kepa

Uno dei giocatori che potrebbe garantire un ottimo tesoretto, qualora venisse ceduto, è anche il portiere Szczesny. Il cui valore non si discute, è il titolare per Allegri. Ma se arrivasse una offerta alla quale sarebbe complicato dire di no, ecco che la Juve potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire.

Das wäre ein Hammer! Der FC Bayern beschäftigt sich mit Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga. @kerry_hau https://t.co/Vs0eppFxJn — SPORT1 (@SPORT1) August 8, 2023

Questa possibilità ad ogni modo sembra poter svanire, visto che il club che era maggiormente interessato al polacco, ovvero il Bayern Monaco, pare guardare altrove. Con Neuer che ancora non è al top dopo il grave infortunio subito, e dopo aver ceduto Sommer all’Inter, i tedeschi farebbero sul serio con il Chelsea per prendere Kepa Arrizabalaga. Estremo difensore che gli inglesi nel 2018 pagarono all’Athletic Bilbao ben 80 milioni di euro.