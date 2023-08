Scambio più 30 milioni: fiato sospeso Juve, sta saltando tutto

Sono ore davvero molto calde per il calciomercato della Juventus mentre ci avviciniamo al via del campionato di serie A.

Poco più di una settimana e poi per la formazione di Allegri arriverà il momento di scendere in campo per la prima giornata del nuovo torneo. I bianconeri non fanno mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto e dunque dovranno cercare di partire nel migliore dei modi.

Nel frattempo però si continuerà a parlare di calciomercato in casa Juventus, visto che le trattative andranno avanti fino alla fine del mese di agosto. Il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve riuscire a trovare una collocazione a quegli elementi che non rientrano nei piani del club. Cessioni che serviranno a fare cassa e recuperare delle risorse economiche da investire poi in operazioni in entrata. Perché ad oggi non ci sono dubbi sul fatto che la formazione bianconera necessiti di almeno un rinforzo di spessore in ogni reparto.

Juventus, accordo fatto per Thuram Jr, ma…

Per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus avrebbe deciso di guardare in Francia per trovare il suo rinforzo. Il prescelto è il figlio di Lilian Thuram, Kephrem, mediano in forza al Nizza e già protagonista in Ligue1. Per lui la trattativa è già intavolata, con un intoppo però da risolvere per i bianconeri.

Per Thuram la Juve avrebbe un accordo con il Nizza. 30 milioni più Luca Pellegrini, che però vuole solo la Lazio (in prestito). Finalizzata la cessione di Zakaria (18 milioni, Monaco), e De Winter (12, Lille) si sarebbe chiuso Kephrem a 40 complessivi. Oggi mi pare complicato. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) August 8, 2023

A rivelarlo è il giornalista Graziano Carugo Campi su Twitter, dove ha scritto che “per Thuram la Juve avrebbe un accordo con il Nizza. 30 milioni più Luca Pellegrini, che però vuole solo la Lazio (in prestito). Finalizzata la cessione di Zakaria (18 milioni, Monaco), e De Winter (12, Lille) si sarebbe chiuso Kephrem a 40 complessivi. Oggi mi pare complicato”. La volontà del laterale esterno dunque “rischia” di complicare parecchio la trattativa che dovrebbe portare il figlio d’arte in bianconero.