Giuntoli manda in estasi Allegri: dalle parole ai fatti, pokerissimo Juventus

Giuntoli e la lista che fa felice il tecnico bianconero: il poker, adesso, può essere servito. Tutti i nomi dei papabili acquisti.

Nel mezzo di una fase di ristrutturazione e rinnovamento, la Juventus si sta concentrando sul potenziamento del suo reparto centrocampo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per individuare i talenti giusti che possano portare nuova linfa e qualità al cuore del gioco della Vecchia Signora. Ecco i 5 nomi che sembrano essere in cima alla lista di Giuntoli, secondo fonti riportate da ‘TuttoSport’.

Il primo nome è Khephren Thuram: Figlio dell’ex calciatore Lilian Thuram, Khephren è un giovane talento francese che attualmente gioca per il Nizza. Dotato di una notevole visione di gioco e capacità di passaggio, Thuram potrebbe rappresentare un’aggiunta interessante al centrocampo juventino. La sua eredità familiare e la crescente esperienza a livello di club potrebbero renderlo un investimento promettente per il futuro.

I cinque nomi per il centrocampo: Giuntoli è pronto ad accontentare Allegri

Oltre al francese, l’altro nome in auge, continua ad essere quello di Thomas Partey: Thomas Partey, centrocampista ghanese, è da tempo associato a un possibile trasferimento in Italia. Con la sua abilità nel recupero palla e nell’avviare l’azione, Partey potrebbe fornire la stabilità e la fisicità necessarie nel centrocampo della Juventus. Guardando alla Serie A, Amrabat, marocchino in forza alla Fiorentina, è emerso come un elemento di spicco nella Serie A. La sua versatilità, che gli permette di coprire diverse posizioni nel centrocampo, e la sua abilità nel contrasto lo rendono un candidato interessante per rinforzare la Juventus. Il suo profilo adattabile potrebbe dare maggiore flessibilità tattica alla squadra.

Youba Diarra: Diarra, giovane talento maliano, è un nome meno noto ma altamente considerato da Giuntoli. Le sue doti di interdizione e il suo impegno sul campo lo rendono un possibile investimento per il futuro. Un’eventuale firma con Diarra potrebbe rivelarsi un colpo a sorpresa per la Juventus. Ultimo ma con non meno importanza, il giovane olandese Ryan Gravenberch: uno dei talenti più promettenti dell’Ajax, ora al Bayer Monaco. Dotato di una straordinaria visione di gioco e di una maturità oltre i suoi anni, Gravenberch potrebbe diventare un punto fermo nel centrocampo juventino per molti anni a venire.