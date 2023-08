Calciomercato Juventus, Kaio Jorge ha stregato la Serie A: addio in prestito

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge ha stregato la Seria A. E’ tornato in campo e in pochi minuti il grave infortunio è diventato soltanto un lontano ricordo.

Vi è stato un momento in cui il mondo gli è crollato addosso. Li chiamano, solitamente, inconvenienti del mestiere. Quando giochi al calcio le gambe possono saltare.

Lo ha sempre saputo anche Kaio Jorge, lo ha messo in preventivo. Ma quando a diciannove anni ha lasciato il Brasile per venire a giocare in Italia, nella Juventus, il pensiero di un infortunio è stato riposto in un angolo. Ma poi la sfortuna ha toccato anche le sue gambe. E’ il 23 febbraio 2022 quando il giovane attaccante brasiliano ha riportato un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro.

Chiude in netto anticipo quell’annata ed inizia un lunghissimo percorso per la riabilitazione e il recupero. Come avviene sempre in questi casi il suo nome è avvolto nell’oblio calcistico. Soltanto qualche riga, a luglio 2023, durante la preparazione della Juventus, ha segnalato il suo ritorno in gruppo. Un nome e un volto che deve riscoprire la propria identità e, soprattutto, sbandierarla nuovamente davanti agli occhi degli smemorati del calcio.

E Kaio Jorge non avrebbe potuto scegliere occasione migliore per ritornare…Kaio Jorge.

La partita simbolicamente più importante: Juve A-Juve B. Si gioca all’Allianz Stadium per celebrare una storia irripetibile, il centenario della famiglia Agnelli a capo della Juventus.

Il tempo di entrare in campo a partita iniziata e via…uno, due, tre reti. Belle, diverse, importanti. Ogni calcio a quel pallone equivale ad un giorno di riposo forzato, di riabilitazione, di ricerca della normalità. Il pubblico che lo acclama, Allegri che batte le mani, i compagni che esultano più di lui dopo ogni suo gol. E’ davvero ritornato tutto come prima. Anzi, tutto è tornato meglio di prima.

E in un pomeriggio di agosto, nell’arco di un un paio d’ore, è cambiato anche il suo futuro immediato. La Juventus ha pensato, fino ad un istante prima del calcio d’inizio, di tenerlo con sé, magari girandolo alla Next Gen per fargli accumulare minuti nelle gambe, ma quei tre gol e “quei movimenti da campione”, come li ha definiti Allegri, hanno già fatto impazzire mezza Serie A.

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Kaio Jorge come di un’idea per l’attacco del Frosinone. Notizia confermata dai fatti. In tribuna all’Allianz Stadium, infatti, tra gli altri, è stata segnalata la presenza del direttore sportivo del neopromosso Frosinone, Guido Angelozzi, salito a Torino per seguire di persona Matias Soulé, profilo che piace molto al dirigente canarino.

Ma sono bastati pochi minuti di Kaio Jorge ed ecco che anche il nome dell’attaccante brasiliano è finito, dritto dritto, sul taccuino dell’esperto dirigente, nonché profondo conoscitore di calcio. Immaginiamo che tra poco partirà la doppia, ufficiale richiesta rivolta a Giuntoli. Il Frosinone ora vuole vestirsi di bianconero.