Calciomercato Juventus, Lazio in pressing: decide Allegri

C’è fiducia massima da parte dei tifosi della Juventus riguardo le mosse che saranno effettuate in chiave calciomercato da parte dei bianconeri.

Sarà un mese di agosto da vivere molto intensamente per chi ama i colori della Vecchia Signora. Tra poco più di una settimana inizierà il campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri vuole assolutamente riuscire a conquistare il tricolore. Partire forte sarà dunque indispensabile per collocarsi fin da subito nelle prime posizioni.

La Juventus però dovrà darsi da fare anche per quanto riguarda il calciomercato. Ci sarà tempo fino alla fine del mese per effettuare operazioni in entrata e in uscita. Con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è impegnato a 360 gradi sulle trattative che sono state impostate nel corso delle ultime settimane. Quel che appare chiaro è che lmister Allegri aspetta almeno un rinforzo per ogni reparto per avere una rosa sempre più competitiva.

Juventus, la Lazio pronta a chiedere Rovella

Prima le cessioni, però, come dicevamo. Ci sono giocatori il cui futuro pare essere ancora in bilico o quantomeno sono nel mirino di altre squadre. La Juventus ha tanti giovani, rientrati dai prestiti, che fanno gola e che Allegri sta valutando in questa prima fase della stagione.

E’ il caso ad esempio di Nicolò Rovella, centrocampista che lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato con il Monza e che pare pronto per vivere una esperienza da protagonista con la Juventus. Allegri cosa deciderà sul centrocampista? I bianconeri dovrebbero tenerlo, ma come ha spiegato Alfredo Pedullà la Lazio è pronta a chiedere il giocatore al club torinese. Dopo Pellegrini, dunque, anche Rovella è finito nel mirino della squadra di Sarri.