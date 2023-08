Lukaku assieme a Vlahovic: all in Juventus, Allegri ha detto basta

Siamo ormai ad un passo da Ferragosto con la Juventus che continua ad essere molto impegnata nelle sue trattative di calciomercato.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A, con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che vuole partire a tutta velocità. Considerata l’assenza dalle coppe europee, l’obiettivo primario sarà quello di riuscire a portare a casa quello scudetto che i tifosi sognano di festeggiare da diverso tempo.

Un traguardo che la Juventus potrà raggiungere soltanto se riuscirà a migliorare la qualità del suo organico nel corso delle prossime settimane. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questa fase è molto impegnato riguardo la cessione di quei giocatori che non faranno parte della squadra bianconera. Soltanto così si potranno recuperare delle importanti risorse economiche che il club potrà investire sugli obiettivi prefissati. Allegri si aspetta un rinforzo di spessore in tutte le zone del campo e la dirigenza cercherà di accontentarlo.

Juventus, lo scambio non decolla ma i bianconeri vogliono lo stesso Lukaku

Quello più gettonato, non è nemmeno il caso di sottolinearlo, è Romelu Lukaku. Il centravanti belga, tornato al Chelsea dopo l’esperienza all’Inter, continua ad essere il rinforzo numero uno in lista ma la trattativa con gli inglesi – che riguarda lo scambio con Vlahovic più conguaglio – pare essere lontana dall’essere definita.

La giornata di ieri anzi ha visto il Chelsea rifiutare la proposta della Juventus, che chiede 35 milioni per Vlahovic oltre al cartellino del belga. Affare dunque in una fase di stallo, mentre il serbo si è scatenato sul campo a suon di gol. Quasi a voler mandare dei messaggi alla società sulla sua permanenza. E a questo non si esclude che possa esserci un altro colpo di scena, ovvero che la Juventus possa andare all’assalto di Lukaku indipendentemente dallo scambio con Vlahovic. Con loro due in attacco sarebbe senz’altro una squadra stellare.