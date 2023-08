Sì della Juventus, trattativa in definizione: incasso da oltre 10 milioni

Calciomercato Juventus, il traguardo d’arrivo è sempre più vicino. L’affare sta per essere definito in tutti i suoi aspetti.

Settimana calda soprattutto in uscita per la Juventus, che in queste ore è impegnata su diversi fronti. Dopo aver praticamente definito con il Monaco la cessione di Denis Zakaria sulla base di una valutazione complessiva da oltre 20 milioni di euro, infatti, Giuntoli è al lavoro per riuscire a perfezionare altri incastri.

Oltre alla doppia possibile uscita di Rovella e Pellegrini, finiti prepotentemente nel mirino della Lazio, infatti, la Juve è in procinto di chiudere un’altra operazione. Come evidenziato da Alfredo Pedullà, infatti, i bianconeri sono ad un passo dal definire con il Genoa con la cessione di De Winter. L’operazione, avallata in prestito con obbligo di riscatto, dovrebbe chiudersi sulla base di una valutazione complessiva da 10 milioni di euro più bonus. Le parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli ed ufficializzare una trattativa ormai delineata nei suoi aspetti essenziali. Fondamentale l’accelerata decisiva materializzatasi nelle ultime ore, che ha contribuito ad avvicinare in maniera sensibile l’offerta del ‘Grifone’ alle richieste della Juventus. Forte del sì del calciatore, dunque, il Genoa si appresta a muovere l’ultimo passo per battere la concorrenza e chiudere con la Juve la trattativa De Winter: fumata bianca ad un passo.