Calciomercato Juve, prestito con obbligo condizionato: closing imminente

La fumata bianca è ormai vicina: operazione in prestito con obbligo condizionato per l’attaccante della Juventus che torna in Serie B

Il mercato della Juventus si sta muovendo concretamente negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le uscite.

Il club bianconero ha da poco definito la cessione di Denis Zakaria al Monaco. Un’operazione complessiva da 23 milioni di euro circa. Una plusvalenza di circa 18 milioni che consentiranno alla Juventus di sbloccare il mercato in entrata nei prossimi giorni. Il club bianconero, però, al momento non ha intenzione di fare grandi investimenti ma è pronto a cogliere le occasioni che potranno presentarsi negli ultimi giorni di mercato. Zakaria, però potrebbe non essere l’ultimo a lasciare Torino. Già prima di lui Arthur si era trasferito e presto potrebbe essere il turno anche di giocatori come Rovella, Iling-Junior e non solo. Intanto un giocatore della Next Gen ha trovato una nuova sistemazione e sta per trasferirsi con la formula del prestito.

Juventus, fumata bianca vicina per il prestito di Olivieri al Venezia

Come riportato da Mirko Di Natale, ormai è quasi fatta per il trasferimento di Marco Olivieri in Serie B.

L’attaccante classe ’99 si traferirà al Venezia con la formula del prestito con obbligo condizionato. Ancora qualche ora d’attesa prima della fumata bianca definitiva. L’attaccante della Juventus Next Gen nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Perugia in Serie B, collezionando 25 presenze e 2 gol. Non un’annata particolarmente brillante per Olivieri che al termine dell’ultimo campionato è tornato in bianconero e adesso è pronto a tornare in Serie B. L’attaccante 24enne conosce bene il campionato cadetto, avendo giocato in passato anche con le maglie di Lecce ed Empoli. Col club toscano ha anche vinto il campionato, ottenendo la promozione in A nella stagione 2020-21.

Ancora qualche ora d’attesa, poi #Olivieri si trasferirà al #Venezia (prestito con obbligo condizionato). https://t.co/mJl8MM5Aer — Mirko Di Natale (@_Morik92_) August 11, 2023

Vanta anche la vittoria della Coppa Italia Serie C con la Juve U23, ma anche un campionato italiano con i bianconeri. Adesso Olivieri è pronto a intraprendere la sua nuova avventura con la maglia del Venezia. La chiusura è ormai questione di ore.