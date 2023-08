Juventus, clamoroso scenario per Lukaku: spunta anche il Milan

La Juventus sembra aver frenato per Romelu Lukaku ma spunta una destinazione a sorpresa: suggestione Milan

Romelu Lukaku vuole a tutti costi tornare a giocare in Serie A e negli ultimi giorni vede sempre di più il terreno mancargli sotto i piedi.

L’attaccante belga era convinto di essere ormai promesso sposo alla Juventus ma adesso la pista che porta a Torino è sempre più lunga e tortuosa. La Juventus ha rifiutato l’ultima proposta del Chelsea per lo scambio con Dusan Vlahovic, ritenendo troppo bassa la cifra del conguaglio economico. La Vecchia Signora chiede 50 milioni per pareggiare il valore del cartellino del serbo e non ha intenzione di scendere sotto i 40 milioni. Con la Juve ormai più lontana, il futuro di Lukaku si complica e a pochi giorni dall’inizio della Serie A, il belga è ancora fuori da qualsiasi tipo di progetto. La Premier League inizierà questa sera e il Chelsea ha già chiarito che non intende in alcun modo contare su Big Rom, fuori dai piani tattici di Mauricio Pochettino.

Juventus ormai lontana: Lukaku guarda anche al Milan per tornare in Serie A

La situazione inizia a diventare critica per Romelu Lukaku che adesso come opzione più plausibile vede l’Arabia Saudita.

Il belga potrebbe raggiungere i vari Benzema, Kanté, Cristiano Ronaldo, Firmino, Brozovic in Saudi Pro League. Lukaku, però vuole tornare a tutti i costi in Italia e dopo la rottura con l’Inter e la frenata della Juventus, potrebbe spuntare una nuova big. Come riportato da Sportmediaset, Lukaku potrebbe pensare anche al Milan come opzione last minute per tornare in Serie A. Allo stesso tempo, però, quella rossonera sarebbe poco più che una suggestione, alla luce degli alti costi dell’operazione. Difficile che il club rossonero decida di investire una cifra così importante per l’ex Manchester United che a questo punto del mercato rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano. Il Milan ha già investito tanti milioni, inserendo ben 8 nuovi giocatori in rosa. In attacco Pioli può già contare su giocatori come Giroud e Okafor e non ha particolare esigenza di un nuovo centravanti.