‘Taglio’ e firma fino al 2027: mossa a sorpresa della Juventus

Con il campionato di serie A alle porte la Juventus si sta preparando nel migliore dei modi per vivere una stagione da assoluta protagonista.

I primi test di questo mese di agosto hanno dato senz’altro ottimi frutti per Massimiliano Allegri. Con i suoi ragazzi andrà a caccia dello scudetto, l’obiettivo più importante in considerazione del fatto che non si giocherà in nessuna competizione europea.

Le trattative di calciomercato però andranno avanti fino alla fine del mese e il direttore sportivo Giuntoli ha ancora tanto lavoro da compiere. Per adesso è riuscito a piazzare altrove diversi giocatori, consentendo alla Juventus di recuperare delle importanti somme economiche e allo stesso tempo di risparmiare sugli ingaggi. Adesso però i tifosi si aspettano che alla corte di Allegri possano arrivare dei giocatori di spessore internazionale, che possano far compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra bianconera e spingerla verso grandi traguardi.

Juventus, prolungamento per Rugani con ingaggio più basso

Il lavoro di Giuntoli è però di quelli a 360 gradi, perché oltre ad acquisti e cessioni deve gestire nel migliore dei modi l’organico che c’è già a disposizione, cercando di far quadrare i conti. Per il difensore Rugani presto potrebbero esserci delle novità riguardo il contratto. Non sarà ceduto, anzi, per lui sta per arrivare un rinnovo.

Come spiega Sportitalia infatti la Juventus è intenzionata ad allungare l’attuale accordo con il calciatore fino al 2027 (o fino al 2026, inserendo l’opzione di prolungare per un altro anno). Cambiano le cifre, perché Rugani dovrebbe percepire di meno rispetto ad oggi. L’ingaggio infatti è destinato a scendere da 2.8 milioni di euro più bonus a 2.2 milioni di euro più bonus a salire. In questa estate si è parlato poco in chiave mercato del giocatore, destinato ad essere una pedina preziosa per Allegri quando ci sarà bisogno di far rifiatare i titolari. Lui, del resto, si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa.