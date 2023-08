Calciomercato Juventus, affare lampo: Allegri è d’accordo, blitz decisivo

Affare lampo della Juventus: si chiude grazie all’ok di Allegri. Ecco tutti i dettagli su questa operazione di calciomercato.

Ci sono delle novità importanti riguardo il club bianconero che ha chiuso una nuova trattativa. Giuntoli è in contatto con Allegri che è d’accordo su questo affare che riguarda il giovane centrocampista. Le prossime ore saranno decisive per il buon esito dell’operazione.

C’è una novità sulla Juventus. Il club è a lavoro per liberare un nuovo calciatore che potrebbe trasferirsi in un club di Serie A. L’operazione è a buon punto anche grazie a Massimiliano Allegri che ha dato il via libera per la conclusione di questo affare. Senza Conference League, la rosa è troppo ampia per il solo campionato. Ecco perché il tecnico ha chiesto a Giuntoli di cedere qualche elemento.

Calciomercato Juventus: colpo in uscita, sta andando via

Svolta in casa Juventus: dopo Zakaria e Rovella, un altro centrocampista saluta la squadra. Allegri è d’accordo, Giuntoli anche, il calciatore può andare a farsi le ossa in un’altra società italiana che ha già l’ok della Juve per quanto riguarda l’arrivo di Enzo Barrenechea.

Il Frosinone – come riportato da Sky Sport – sta chiudendo per il centrocampista di proprietà della Juventus Enzo Barrenechea, classe 2001, che può andare in prestito nel club ciociaro e vivere la sua prima esperienza da protagonista in Serie A. Il mediana, considerato un grande talento, la scorsa stagione ha messo a segno 4 gol e 2 assist in 36 presenze fra Next Gen (che milita nel campionato di Serie C) e Prima squadra. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito secco con la Juventus pronta a riaccoglierlo in squadra in vista della stagione 2024-2025.