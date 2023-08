Vendita da oltre 100 milioni, a cascata su Vlahovic: Juventus accontentata

Due inglesi si muovono contemporaneamente per chiudere l’operazione, adesso, c’è la possibilità di soddisfare la richiesta bianconera.

Il calciomercato estivo sta entrando nella sua fase cruciale, e due club di Premier League, il Tottenham e il Brighton, sono pronti a sfidarsi per l’acquisizione del talentuoso attaccante serbo Dusan Vlahovic. Entrambe le squadre sembrano determinate a garantirsi i servizi di Vlahovic, e i rispettivi affari già usciti potrebbero dare loro il margine finanziario necessario per assicurarsi il suo cartellino.

Come scrivono da ‘Tuttojuve’, indicano che il Tottenham che ha già salutato il bomber Harry Kane al Bayern Monaco, di conseguenza, il club londinese avrebbe a disposizione un ingente budget da investire in nuovi giocatori, con Vlahovic al centro delle attenzioni. Un’offerta di 75 milioni di euro alla Juventus per il giovane attaccante potrebbe essere in cantiere.

75 milioni per l’addio di Vlahovic: Ora ci siamo

Ma tra le figuranti, anche il Brighton, dall’altro lato, ha una grande cifra a disposizione, dunque, entrambi i club non avrebbero problemi ad accontentare le richieste bianconere. Questo potrebbe offrire al club dell’East Sussex la possibilità di lanciarsi nell’acquisto di un calciatore promettente come Vlahovic, che potrebbe diventare il nuovo volto dell’attacco del Brighton.

La Juventus, che detiene attualmente il cartellino di Vlahovic, sembra essere pronta a valutare seriamente le offerte provenienti dai club inglesi. Il prezzo richiesto, fissato a 75 milioni di euro, riflette la crescente reputazione del giovane attaccante e il suo impatto nel panorama calcistico europeo. La situazione potrebbe evolversi rapidamente nei prossimi giorni, con il Tottenham e il Brighton in lizza per garantirsi l’attaccante serbo. La somma di denaro in arrivo dalle imminenti cessioni potrebbe rivelarsi fondamentale per l’esito delle trattative. I tifosi delle due squadre rimangono in attesa di ulteriori sviluppi, mentre il destino di Dusan Vlahovic sembra pendere sulla bilancia in un calciomercato estivo già ricco di colpi di scena.