Colpaccio Juve in Ligue 1: strappato l’accordo

C’è la svolta per quanto riguarda il calciomercato della Juventus: Giuntoli ha strappato l’accordo con il nuovo centrocampista. Arriva dalla Ligue 1.

Non ci sono più sorprese: la Juventus ha individuato il prossimo colpo in mezzo al campo. Sfumato l’affare Kessie, che s’è trasferimento ufficialmente in Arabia Saudita, il ds Giuntoli ha già bloccato un nuovo calciatore. Si tratta di un profilo in linea con le ambizioni del club che ha chiesto al dirigente di portare in bianconero giocatori giovani, di qualità, a prezzi contenuti. La proprietà sta per essere accontentata: ecco il mister X che la Juventus sta prendendo a centrocampo, il calciatore arriva dalla Francia.

Si muove il calciomercato dei bianconeri con la dirigenza che ha chiuso l’accordo per la doppia cessione alla Lazio di Rovella e Luca Pellegrini e Zakaria al Monaco. Formalizzata anche la vendita di De Winter al Genoa, adesso il club dovrà pensare al calciomercato in entrata. L’affare Lukaku Juventus è ancora in stand by, la prossima settimana sarà decisiva per il futuro del belga che spera nel ritorno in Italia. Intanto, c’è una novità riguardo il centrocampista: la Juventus è pronta a rinforzare la mediana con un nuovo calciatore. Nel mirino di Giuntoli c’è un giovane talento di 19 anni, protagonista dell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo.

Calciomercato Juventus: nuovo centrocampista, colpo a sorpresa

Dopo il mancato arrivo in bianconero di Kessie, la Juventus ha intensificato i contatti per l’arrivo del centrocampista Habib Diarra. La redazione di Sky Sport ha confermato la trattativa con lo Strasburgo, ecco tutti i dettagli su questo affare.

Nuovo colpo in mezzo al campo: Giuntoli ha deciso di portare alla Juventus Diarra dello Strasburgo. Il classe 2004 francese può arrivare in bianconero nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. La società ha scelto un nuovo obiettivo dopo il mancato trasferimento di Franck Kessie che ha optato per i soldi arabi. L’ivoriano era il primo nome nella lista di Allegri. Le carte in tavola sono cambiate con Giuntoli che, nonostante il pressing per Amrabat della Fiorentina, ha deciso di focalizzarsi sul giovane talento apprezzato da mezza Europa. Il francese è considerato un prospetto interessante: Habib Diarra può andare alla Juventus per una cifra compresa tra i 15-20 milioni di euro. Adesso si attendono nuovi aggiornamenti su questo affare che è stato ben impostato dalla dirigenza bianconera che è pronta a portare alla corte di Allegri Diarra, reduce da una stagione importante allo Strasburgo dove ha messo a segno 3 gol e 3 assist in 29 partite.