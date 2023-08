‘Schiaffo’ di Marotta alla Juventus: l’addio tramortisce Giuntoli

E’ Juventus Inter sul mercato: questa volta Marotta beffa Giuntoli. Ecco tutti i dettagli in merito al nuovo acquisto.

Cercato già dalla Juventus, l’Inter effettua il sorpasso per il giocatore che adesso è sempre più vicino ai neroazzurri. L’affare si sblocca grazie alla cessione del nerazzurro che è pronto a lasciare Milano per vivere una nuova esperienza all’estero. Con questi soldi l’Inter concluderà l’affare e porterà alla corte di Inzaghi l‘obiettivo della Juventus e di Cristiano Giuntoli.

Mercato in fermento in casa Inter: dopo la beffa Lukaku, Marotta sta ancora cercando un nuovo attaccante. Intanto la trattativa Samardzic, che era data per fatta con tanto di visite mediche, s’è bloccata a causa del papà del calciatore che ha cambiato le carte in tavole e pretende una commissione superiore. Ci sono delle novità, invece, per la cessione del nerazzurro che è pronto a finanziare nuovi colpo di mercato per l’Inter che ha già messo nel mirino un obiettivo della Juventus. Il calciatore, già cercato da Giuntoli, può partire davanti ad una proposta importante. Questa volta una big s’è fatta sotto per prenderlo nel corso di questa sessione estiva 2023.

Calciomercato Juventus: l’Inter anticipa la concorrenza, sta arrivando

Emergono nuove indiscrezioni in merito a questo duello a distanza Juventus Inter, in chiave calciomercato, per Carlos Augusto: ecco dove sta andando il brasiliano.

Ancora cantieri aperti in casa Inter. Marotta è a lavoro su più fronti: il dirigente sta chiudendo per un nuovo attaccante. Intanto, arrivano degli aggiornamenti anche per quanto riguarda il possibile arrivo di Carlos Augusto del Monza. L’esterno brasiliano, uno dei migliori della Serie A e autore di 6 goal nel corso dell’ultima stagione, è un obiettivo concreto del calciomercato Inter. La dirigenza ha messo il calciatore in cima alla lista dei desideri e dopo Audero, può essere lui il prossimo colpo. Per quanto riguarda Samardzic l’affare è ancora in standby nonostante le visite mediche. Il centrocampista non è ancora ufficiale a causa di alcuni problemi sorti nelle ultime ore a causa delle interferenze del padre con l’Inter. Il genitore ha chiesto una commissione superiore rispetto a quanto stabilito. Una vicenda che andrà seguita passo dopo passo. Intanto, sul fronte cessioni – come riportato da Sky Sport – si accelera la trattativa per il trasferimento dall’Inter all’Union Berlino di Robin Gosens. L’operazione dovrebbe completarsi a titolo definitivo, un modo questo per sbloccare l’affare Carlos Augusto, obiettivo anche della Juventus. Marotta è pronto a beffare i bianconeri e portare alla corte di Simone Inzaghi il talentuoso esterno.