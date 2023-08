Addio fragoroso alla Juve, vola in Bundesliga: apertura immediata

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sulle mosse dei bianconeri sia in entrata che in uscita. Scenario a sorpresa.

Una delle questioni che da diverso tempo sta calamitando l’attenzione in casa Juventus è rappresentata dal futuro di Leonardo Bonucci.

In giornata, complice l’incontro documentato tra l’entourage del calciatore e Prudé, si era diffusa la voce di una possibile trattativa con la Fiorentina. In realtà, come confermato dallo stesso dirigente Viola, non c’è nessun affare concreto per il passaggio di Bonucci a Firenze. Il futuro dell’ormai ex capitano della Juventus, un po’ a sorpresa, potrebbe essere in Bundesliga.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, nelle ultime ore si sarebbe registrata un’importante apertura di Bonucci all’ipotesi Union Berlino. I contatti tra le parti sarebbero molto positivi, al punto che il difensore, che gradisce la destinazione, sarebbe stuzzicato all’idea di approdare in Germania. Situazione da monitorare.