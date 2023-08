Calciomercato Juventus, non solo il figlio d’arte: poker Giuntoli

Calciomercato Juventus: poker Giuntoli. La Juventus non vive solo di Lukaku ma pensa anche ad altri innesti e per i centrocampo si pensa a…

A Londra, sponda Chelsea, sembra che si siano presi una pausa di riflessione. La trattativa tra i Blues e la Juventus per attuare lo scambio Lukaku–Vlahovic non è tramontata. Occorrerà, però, smussare ulteriormente gli angoli che hanno fin qui impedito la chiusura dell’affare.

Angoli evidentemente economici e che si rifanno all’ormai arcinoto conguaglio che il Chelsea dovrebbe versare alla Juventus per pareggiare la valutazione complessiva che il club bianconero ha fatto del suo centravanti: 80 milioni di euro. Ancora non è finita, ci saranno ulteriori contatti fino alla fumata bianca. Forse.

Ma non è rimasto molto tempo a disposizione della Juventus e non si può investirlo solo e soltanto per Lukaku. Vi sono altre priorità e il centrocampo è il settore che più necessità di un innesto di qualità e peso specifico. Milinkovic-Savic e Kessié hanno preferito le dune del deserto, e tanti milioni di euro, alla Mole Antonelliana e con un Pogba ancora assente è lì che occorre intervenire.

Lo sa bene Cristiano Giuntoli che ha già selezionato non uno ma bensì quattro profili. Uno di loro sarà il prescelto per il futuro centrocampo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus: poker Giuntoli

Giuntoli ne ha selezionati quattro. Tra loro ci sarà il prossimo centrocampista della Juventus. Quattro profili diversi per età, caratteristiche e costi. E c’è anche il preferito del direttore tecnico bianconero.

Provando a stilare una sorta di classifica delle preferenze del responsabile numero uno del mercato bianconero possiamo inserire al quarto posto Thomas Partey, centrocampista ghanese dell’Arsenal, di 30 anni che, proprio per l’età, rappresenta l’ultima soluzione praticabile per la Juventus. Ha invece 26 anni e gioca già in Italia, Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina. E’ ipotesi credibile anche se non vi è una trattativa in atto e la Fiorentina non farà sconti, tantomeno alla Juventus.

I due nomi più intriganti, però, sono quelli di Khéphren Thuram, 22enne secondogenito di Lilian, tuttocampista del Nizza e della nazionale francese, il cui costo oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro e Habib Diarra, 19 anni, dello Strasburgo. E’ il classe 2004 il preferito, al momento, di Cristiano Giuntoli, soprattutto se andrà in porto la cessione di Nicolò Rovella alla Lazio per una cifra attorno ai 23/24 milioni di euro.

Il mercato della Juventus sta entrando finalmente nel vivo perché si stanno finalmente sbloccando le uscite. Solo a quel punto si penserà ai nuovi volti che si andranno a affiancare a Timothy Weah e Facundo Gonzalez.