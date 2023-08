Trattativa in stand-by: addio Inter, pazzesco blitz della Juventus

Mancano ancora alcune settimane alla conclusione dei trasferimenti estivi e in caso di Juventus bollono ancora movimenti in pentola.

Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli ancora non si è completato. Finora si è occupato soprattutto delle cessioni di quei calciatori che non rientravano nei piani dell’allenatore Allegri. Intascando un discreto tesoretto da investire poi in altre operazioni in entrata.

Pochi ma buoni finora gli acquisti operati, ma l’impressione è che nelle prossime settimane ancora dovrebbero esserci altri movimenti, con l’arrivo di almeno un volto nuovo per reparto. Acquisti che serviranno a rendere la Juventus una squadra sempre più forte e performante, in grado di poter lottare per la vittoria dello scudetto. Quello che nella stagione appena iniziata sarà l’obiettivo più importante da inseguire, in considerazione del fatto che non si giocherà in nessuna coppa europea. I tifosi attendono con ansia novità in tal senso.

Juventus, Giuntoli può tornare con forza su Samardzic

Mister Allegri aspetta un centrocampista, con diverse piste che la società sta seguendo in questa fase, dopo aver trovato una collocazione a tutti quei mediani che non rientravano nei piani dell’allenatore livornese. Come Arthur e Zakaria, ad esempio, ma non solo. Recuperato un tesoretto, si può andare a caccia di rinforzi. Anche in mezzo al campo, dove si cerca un elemento che abbini qualità e quantità e che abbia anche un bottino di gol tra i piedi.

La Gazzetta dello Sport spiega come per i bianconeri potrebbe clamorosamente riaprirsi una pista importante, quella che porta a Samardzic dell’Udinese. Il centrocampista sembrava già essere un calciatore dell’Inter, ma il suo trasferimento è al momento in stand by, considerate le richieste del suo entourage. Qualora l’affare saltasse, ecco che la Juventus potrebbe tornare in corsa per strappare questo giovane e forte mediano ai nerazzurri. Giuntoli sta fiutando l’affare e potrebbe farsi vivo presto con l’Udinese, club proprietario del suo cartellino.