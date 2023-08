Dalla Juventus al Milan, ribaltone sul filo di lana: scenario clamoroso

Agosto è il mese cruciale per una Juventus che sta davvero cambiando pelle in vista all’inizio del campionato.

Tante le operazioni che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già messo a segno nelle scorse settimane. E tante saranno anche quelle che dovrà compiere da qui fino alla conclusione della finestra dei trasferimenti estivi. Tanto lavoro da fare insomma, con il tempo che inizia a stringere.

Prima di pensare agli acquisti ad ogni modo la Juventus si è molto impegnata in quest’ultimo periodo per cedere quei calciatori che non rientrano nei piani della società. E dalle cui partenze è stato possibile riuscire a incassare delle somme importanti per il bilancio, nel tentativo anche di abbassare il monte ingaggi. In pochi si aspettavano però la partenza di Rovella, destinato alla Lazio dell’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri. Mister Allegri ha deciso di fare a meno della qualità in mezzo al campo dell’ex calciatore del Genoa e del Monza.

Juventus, tentativo a vuoto del Milan per Rovella

Il trasferimento di Rovella in biancoceleste è ormai cosa fatta. Andrà a Roma in prestito con obbligo di riscatto a favore della società di Lotito. In totale della sua cessione e da quella di Pellegrini la Juventus incasserà circa 21 milioni di euro.

Tuttomercatoweb racconta però un retroscena legato proprio al centrocampista azzurro. A quanto pare infatti il Milan avrebbe effettuato un tentativo in extremis per capire i margini di una trattativa con la Juventus legata al prestito di Rovella. Un tentativo comunque effettuato fuori dai termini, visto che come già detto la trattativa con la Lazio era di fatto già conclusa. Una parte della tifoseria bianconera non è affatto convinta della volontà del club di cedere questo calciatore, considerato uno degli astri nascenti del centrocampo italiano e autore nelle ultime stagioni di campionati dall’ottimo rendimento.