Tesoro Juventus da 87 milioni, vertice decisivo: arriva Lukaku

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e per la Juventus è sempre il calciomercato a tenere banco in questa fase dell’anno.

Ci sarà tempo fino alla fine del mese di agosto per concludere le trattative già avviate, anche se il campionato sarà già iniziato. La formazione allenata da Massimiliano Allegri vuole partire a razzo e cercare di mettersi fin da subito davanti alle altre concorrenti per la vittoria dello scudetto.

I tifosi comunque sono speranzosi nel fatto che la mancata partecipazione alle coppie europee possa essere “sfruttata” al meglio per cercare di aggiudicarsi il tricolore. Di sicuro però la Juventus avrà bisogno anche di rinforzi per completare una rosa che è competitiva, ma che ha bisogno di almeno un volto nuovo in ogni zona del campo. Fiducia massima dell’operato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che lavorando in questi giorni a 360 gradi, impegnato non solo negli acquisti ma anche nelle cessioni.

Juventus, ecco i soldi: può sbloccarsi l’affare Lukaku

Proprio queste ultime saranno fondamentali per le operazioni in entrata di una Juventus che deve pur fare i conti con il bilancio. Specie per far sì che a Torino possa arrivare quello che è senz’altro l’obiettivo numero uno da regalare a mister Allegri. Stiamo parlando ovviamente di Romelu Lukaku.

Lo scambio con Vlahovic non è decollato, tuttavia a quanto pare l’intenzione è quella di farlo approdare in bianconero in ogni caso. Viene reputato fondamentale da Allegri per il suo stile di gioco. Il Corriere dello Sport spiega come sia arrivato da parte della società il via libera per Giuntoli, per far sì che la trattativa possa riprendere. Grazie infatti alle varie cessioni e al decreto crescita, è stato creato un tesoretto da 87 milioni di euro che rende l’operazione finanziariamente sostenibile. Un nuovo vertice con il Chelsea dunque può sbloccare la trattativa e far sì che Lukaku possa tornare in Italia al più presto.