Uragano Reds da 50 milioni di euro: Juventus sotto assedio

Il gioiello che piace alla Juventus potrebbe approdare in Premier League: il Liverpool mette sul piatto 50 milioni di euro

La Juventus sta muovendo passi concreti per quanto riguarda le operazioni in uscita ma non sembra esserci ancora il sentore di nuovi colpi all’orizzonte.

Il club bianconero ha diversi obiettivi nel mirino ma ancora nessuna trattativa è entrata nel vivo. Con le uscite di Denis Zakaria, Nicolò Rovella e Luca Pellegrini la Juventus sfoltirà la rosa e avrà a disposizione un tesoretto da poter reinvestire, anche se al momento sembra bloccata qualsiasi trattativa in entrata. I profili per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri rimangono quelli di Romelu Lukaku, Thomas Partey, Leon Goretzka, Emil Holm ma non solo. Un nome che piace ai bianconeri, però, è quello di Khephren Thuram ma l’inserimento della big di Premier League potrebbe mandare fuori gioco Cristiano Giuntoli.

Juventus, Khephren Thuram verso il Liverpool: 50 milioni sul piatto

Il Liverpool continua a contendersi un giocatore col Chelsea. Dopo la vicenda Moises Caicedo, questa volta il protagonista in questione è Romeo Lavia, difensore belga classe 2004.

Il Southampton chiede una cifra alta per il suo giocatore, circa 50 milioni di euro, che il Liverpool non sembra disposto a pagare. Cifra che invece potrebbe sborsare il Chelsea di Pochettino, in campo proprio ieri nella prima giornata di Premier League contro il Liverpool di Klopp. Ecco perché i Reds potrebbero fiondarsi su un altro obiettivo. Infatti oltre a Manu Kane e Aurélien Tchouameni, uno dei grandi obiettivi a centrocampo Khephren Thuram, classe 2001 del Nizza. Il 22enne nato a Reggio Emilia è uno dei nomi in cima alla lista anche per la Juventus che potrebbe vedere l’obiettivo sfumare. L’inserimento di un club del calibro del Liverpool potrebbe indirizzare la trattativa. La Juve non può contare neppure sulla partecipazione alle competizioni europee e questo è un fattore per nulla indifferente nella volontà dei giocatori di accettare la destinazione bianconera. Jurgen Klopp spinge fortemente per avere un nuovo rinforzo a centrocampo e per la Juventus la strada si complica notevolmente.