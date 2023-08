Calciomercato Juventus, Kostic via: Allegri cambia modulo e si fa comprare il suo pupillo

Calciomercato Juventus, un cambio modulo e l’acquisto del ‘nuovo’ pupillo di Allegri: ecco cosa potrebbe succedere.

La Juventus è pronta a rivoluzionare il proprio schema tattico e ad apportare importanti cambiamenti nel reparto sinistro. Secondo le ultime voci di mercato, il club bianconero sta valutando un’interessante strategia che coinvolge il sostituto di Kostic.

L’acquisizione di un nuovo talento come Berardi vero e proprio pupillo di Allegri darebbe al mister la possibilità di passare al 4-3-3.

Berardi in e Kostic out: Così Allegri passa al 4-3-3

Con l’addio di Filip Kostic che potrebbe lasciare la squadra per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, la Juventus si sta preparando a trovare un degno sostituto sulla fascia sinistra. Ecco che spunta il nome di Domenico Berardi, un giocatore noto per le sue doti offensive e la sua versatilità tattica. L’acquisizione di Berardi potrebbe aprire nuove prospettive tattiche per la Juventus.

L’idea di passare al 4-3-3 potrebbe offrire maggiore equilibrio alla squadra e sfruttare al meglio le qualità dei giocatori a disposizione. Berardi, con la sua capacità di giocare sia da ala che da esterno, potrebbe adattarsi facilmente a questa formazione e offrire diverse opzioni in fase offensiva. La flessibilità tattica diventa fondamentale nel calcio moderno, consentendo alle squadre di adattarsi alle diverse sfide che si presentano. Il passaggio al 4-3-3 potrebbe consentire alla Juventus di variare il proprio gioco e affrontare le partite con una mentalità offensiva più accentuata. I tifosi e gli appassionati del calcio staranno sicuramente seguendo con interesse gli sviluppi delle trattative e saranno ansiosi di vedere come questa potenziale rivoluzione tattica potrebbe influenzare le prestazioni della squadra nella prossima stagione. Ma Allegri potrebbe essere ben accetto a questo cambio visto che Berardi è un giocatore che ammira molto e che vedrebbe ideale nella sua disposizione tattica, non ci resta che attendere ulteriori novità in merito.