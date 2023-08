Calciomercato Juventus, Lukaku sulla scia di Allegri: partita chiusa, è tutto finito

Calciomercato Juventus, adesso la partita potrebbe chiudersi. Tutti i dettagli sull’operazione in attacco: c’è una novità.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere in bilico mentre le trattative tra Chelsea e Juventus si sono improvvisamente interrotte negli ultimi giorni. Il nodo cruciale sembra essere il mancato accordo sul conguaglio richiesto dalla Juventus per definire uno scambio con Dusan Vlahovic, valutato almeno 40 milioni di euro.

Questa situazione rende ancora più complesso il processo di convincimento nei confronti del serbo, che aveva già espresso dubbi sul trasferimento. Le voci che circolano suggeriscono che Lukaku dovrà prendere una decisione rapida sul suo futuro, considerando che le opzioni di mercato stanno subendo una serie di cambiamenti. Nonostante il suo desiderio di tornare in Italia, l’ostacolo rappresentato dallo stallo nelle trattative tra le due squadre sembra aver complicato il suo cammino verso un possibile ritorno in Serie A.

Last chance Lukaku: Adesso sono ore decisive

Il mancato accordo con Vlahovic sta pensando sulla trattativa perché il Chelsea non intende arrivare alla cifra chiesta dai bianconeri, almeno 40 milioni di euro. Tuttavia, in queste ultime ore, si è fatto sentire un nuovo contendente: il Tottenham che sta cercando l’erede di Harry Kane dopo il suo recente addio direzione Bayern.

Anche se al momento non si tratta di una trattativa completata, sembra che ci sia un interesse da parte del club londinese per l’attaccante serbo della Juventus. Questo potrebbe aprire una nuova pista per Lukaku che a questo punto potrebbe scegliere il bianconero, come scrive anche in un indiscrezione ‘Alfredo Pedullà’ anche se mister Allegri, dopo l’amichevole contro l’Atalanta aveva detto che non si aspetta rinforzi ma la società resta comunque vigile. La situazione rimane fluida e in continua evoluzione, con il futuro di Lukaku ancora da definire. I tifosi del Chelsea, della Juventus e del Tottenham seguiranno con interesse gli sviluppi delle trattative. Non ci resta che attendere.