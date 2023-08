Fagioli ‘silura’ Lukaku, like galeotto: l’ha fatto davvero

L’indizio social lanciato dal centrocampista della Juventus ha fatto rapidamente il giro del web. Trasferimento di Lukaku nel ‘mirino’.

Una delle trattative più chiacchierate della sessione estiva di calciomercato della Juventus riguarda il possibile scambio Lukaku-Vlahovic. Al momento, però, non sembrano esserci le condizioni propizie affinché la trattativa tra Juventus e Chelsea vada in porto.

Differenze importanti in termini di valutazione dei due calciatori stanno rappresentando un ostacolo insormontabile al perfezionamento dell’affare. Alla luce della cessione di Kane al Bayern Monaco, inoltre, anche il Tottenham si sarebbe messo sulle tracce di ‘Big Rom’. E qui entra ‘in gioco’ Fagioli. Il centrocampista della Juventus, infatti, ha messo like ad un post della Gazzetta dello Sport su Instagram in cui si fornivano ragguagli importanti in merito al possibile blitz del Tottenham per Lukaku.

Un like galeotto sotto certi aspetti, che potrebbe alludere a qualcosa di molto più concreto. Non è escluso, infatti, che una parte dello spogliatoio non ‘accetterebbe’ di buon grado il possibile approdo di Lukaku in bianconero. Il ‘mi piace’ di Fagioli all’accostamento Lukaku-Tottenham ha fatto immancabilmente il giro del web, meritandosi il plauso di una fetta consistente dei supporters della ‘Vecchia Signora’.